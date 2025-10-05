Indijas Basmati rīsos atklāts aizliegts pesticīds.
Bizness un ekonomika
Šodien 09:34
Latvijā atklātas pesticīdu atliekas Indijas izcelsmes Basmati rīsos
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot robežkontroli uz Eiropas Savienības (ES) ārējās robežas, Indijas izcelsmes Basmati rīsos laboratoriski konstatējis ES neatļautas pesticīdu atliekvielas - hlorpirifosa atliekvielas, liecina PVD publiskotā informācija.
Dienestā norāda, ka Indijas izcelsmes rīsos konstatēti 0,022 miligrami uz kilogramu hlorpirifosa.
PVD nolēma rīsus ar partijas numuru "MARCH2025" iznīcināt.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.