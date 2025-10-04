Francijā atsaukts gaisa satiksmes kontrolieru streiks, kas draudēja ietekmēt simtiem pasažieru Eiropā
Francijas gaisa satiksmes kontrolieri ir atsaukuši nākamnedēļ plānoto trīs dienu streiku, kura dēļ bija gaidāmi plaši traucējumi Eiropas gaisa satiksmē.
Kā sestdien paziņoja Francijas lielākā gaisa satiksmes kontrolieru arodbiedrība SNCTA, pēc konsultācijām ar Civilās aviācijas pārvaldi un vadību, ar kuru esot panākta vienošanās, ir apturēts pieteikums par streiku, kas bija plānots no otrdienas līdz ceturtdienai.
Arodbiedrība, kas pārstāv ap 60% nozarē strādājošo, vēlējās labāku darba samaksu un apstākļus.
Paziņojumā arī atgādināts par premjerministra Sebastjēna Lekornī solījumu nevirzīt savu taupības budžetu bez balsojuma parlamentā, kas uzskatāms par būtisku piekāpšanos opozīcijai.
SNCTA paskaidroja, ka streiks atsaukts, jo "panākts progress iekšējos jautājumos" un notikušas "mierīgas diskusijas ar visām iesaistītajām pusēm", taču detalizētāku informāciju arodbiedrība nesniedza, piebilstot, ka jaunu streiku izziņot nav plānots.
Sākotnēji Francijas gaisa satiksmes kontrolieri streiku plānoja septembrī, bet to atlika līdz oktobrim.
Arodbiedrības streika iemesli bija sūdzības par gaisa satiksmes vadības pārvaldību, kas ietverot "neuzticību, sodu praksi un brutālas vadības metodes", kā arī prasību celt algas, ņemot vērā inflācijas ietekmi.
Bija gaidāms, ka streiks būtiski ietekmēs lidojumus, īpaši tos, kas šķērso Francijas gaisa telpu. Iepriekš līdzīgu streiku dēļ ir atcelti tūkstošiem lidojumu un radušās ievērojamas izmaksas aviācijas nozarei.
Īrijas zemo cenu lidsabiedrības "Ryanair" vadītājs Maikls O'Līrijs kritizēja Eiropas Komisiju par nespēju aizsargāt reisus, kas šķērso gaisa telpu nacionālu gaisa satiksmes kontrolieru streika laikā.