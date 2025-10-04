Tas negatīvi ietekmēs pasažierus visā Eiropā: svarīgs brīdinājums tiem, kuri oktobrī lido uz vai caur Franciju
Aviopasažieri, kuri oktobrī 2025. gadā dodas uz Franciju vai lido caur tās gaisa telpu, ir brīdināti par nopietnu traucējumu risku aviopārvadājumos Francijas aviācijas dispečeru streika dēļ. Streiks ilgs četras dienas.
Kā raksta "Express", Francijas Nacionālā aviācijas dispečeru arodbiedrība (SNCTA) apstiprinājusi, ka streiks sāksies 7. oktobra rītā un ilgs līdz nakts dežūras beigām 10. oktobrī. Strīds saistīts ar atalgojumu - arodbiedrības pārstāvji uzsver, ka algu pieaugums neatpaliek no inflācijas.
Tiek prognozēts, ka streiks izraisīs plašus kavējumus un lidojumu atcelšanu ne tikai Francijā, bet arī tūkstošiem pārlidojumu caur Francijas gaisa telpu uz tādiem galamērķiem kā Spānija un Portugāle. Tas nozīmē, ka ar traucējumiem var saskarties arī pasažieri, kuru reisi Francijā nemaz neapstājas.
Izdevums atgādina, ka līdzīgs streiks šā gada vasarā, 3. un 4. jūlijā, izraisīja vairāk nekā 1500 reisu atcelšanu, skāra vairāk nekā miljonu pasažieru un aviokompānijām izmaksāja aptuveni 120 miljonus eiro.
Sākotnēji vēl viens streiks bija ieplānots 18. septembrī, taču tas tika atcelts pēc premjerministra Fransuā Bajru valdības atkāpšanās.
Tāpat SNCTA aicināja cita arodbiedrības - UNSA-ICNA - biedrus pievienoties streikam, taču tā publiski atteicās eskalēt situāciju, apsūdzot SNCTA nekonsekvencē un uzticības graušanā.
Savukārt Francijas aviācijas lobija grupas prezidents Paskāls de Isagīrs kritizēja lēmumu par streiku, nosaucot to par "nesaprotamu", ņemot vērā, ka jauna trīs gadu vienošanās ar aviācijas dispečeriem tika parakstīta mazāk nekā pirms gada.
Viņš arī brīdināja, ka šoreiz traucējumu apmērs varētu būt vēl lielāks nekā jūlijā.
Tikmēr aviokompānijas jau gatavojas iespējamām sekām. Jo īpaši lielākais Eiropas zemo cenu pārvadātājs "Ryanair" ir izdevis brīdinājumu pasažieriem un atkārtoti aicinājis Eiropas Komisiju rīkoties, lai aizsargātu pārlidojumus streiku laikā.
"Ryanair" izpilddirektors Maikls O'Līrijs brīdinājis, ka nākamnedēļ Francijas aviācijas dispečeru arodbiedrības streika dēļ var tikt izjaukti aptuveni 100 000 pasažieru lidojumi, ziņo "Sky News".
Pēc viņa teiktā, pirmajās divās streika dienās "Ryanair" sagaida, ka tai lūgs atcelt aptuveni 600 reisus, gandrīz visi no tiem būtu pārlidojumi pār Francijas teritoriju.
"Tas ir apmēram 100 000 pasažieru, kuru lidojumi nākamās nedēļas trešdienā un ceturtdienā tiks nepamatoti atcelti. Mēs pašlaik veicam ap 3500 lidojumu dienā, no kuriem aptuveni 900 šķērso Francijas gaisa telpu, un aptuveni divas trešdaļas no tiem - ap 600 reisu - tiek atcelti katru reizi, kad notiek dispečeru streiks," sacīja viņš, piebilstot, ka visvairāk no šiem streikiem cieš Lielbritānijas pasažieri Francijas ģeogrāfiskā tuvuma dēļ.
Vienlaikus viņš atzina Francijas darbinieku tiesības uz streiku, bet norādīja, ka "Eurocontrol", kas nodrošina gaisa satiksmes pārvaldību Eiropā, varētu iesaistīties, lai kontrolētu gaisa telpu un nodrošinātu lidojumu izpildi.
"Tas neapturēs franču streiku - viņiem ir tiesības streikot, un mēs to atzīstam. Taču viņiem būtu jāatceļ vietējie lidojumi Francijā, nevis reisi no Lielbritānijas uz Spāniju vai no Itālijas uz Īriju. Tas ir klajš pārkāpums vienotā tirgus principiem," viņš uzsvēra.
Tāpat O'Līrijs aicināja cietušos pasažierus iesniegt sūdzības par visiem traucējumiem satiksmes ministriem un Eiropas Komisijai, izmantojot īpaši izveidoto vietni "ATCruinedourholiday.com".
Pasažieriem ieteikts:
- 48 stundas pirms lidojuma pārbaudīt sava reisa statusu pie aviokompānijas,
- lejupielādēt aviokompāniju mobilās lietotnes, lai saņemtu aktuālu informāciju.
Ceļotājiem jābūt gataviem arī:
- ilgai gaidīšanai lidostās,
- kā arī jāņem vērā, ka vilcienu un autobusu pārvadājumi var būt pārslogoti, jo pasažieri meklē alternatīvus ceļošanas risinājumus.