Daļai klientu "Omniva" uz laiku palielinās cenas
Lai nodrošinātu caurspīdīgus, uzticamus un augstas kvalitātes sūtījumu piegādes pakalpojumus, "Omniva" turpina uzlabot savu darbību un pielāgoties mainīgajām operacionālajām vajadzībām. Kā daļa no šī procesa uzņēmums ir atjaunojis Sūtījumu pakalpojumu standarta noteikumus un nosacījumus, kuros veikti vairāki precizējumi un papildinājumi.
Tāpat, tuvākajos mēnešos, tuvojoties intensīvākajam svētku periodam, "Omniva" ieviesīs pagaidu izmaiņas cenu politikā, lai saglabātu sūtījumu piegādes ātrumu, uzticamību un kvalitāti gada noslogotākajā laikā.
Pagaidu sezonālā piemaksa
No 2025. gada 1. novembra līdz 31. decembrim tiks piemērota 7% sezonālā apjoma indeksa piemaksa katram piegādātajam sūtījumam — gan pakomātu, gan kurjeru kanālos. Šī piemaksa attieksies uz visiem biznesa klientiem, tostarp tiem, kuri izmanto cenrāža cenas vai kuriem ir līgumā noteiktas individuālas cenas. Vienīgais izņēmums būs tie uzņēmumi, kuru līgumos nepārprotami noteikts, ka sezonālās cenu izmaiņas netiek piemērotas.
Būtiskākās izmaiņas noteikumos
Atjaunotajos noteikumos veikti vairāki uzlabojumi, kas skar gan terminoloģiju, gan pakalpojumu sniegšanas kārtību:
- Jauni termini: ieviesti papildu jēdzieni, piemēram, “piegādes dokuments” un “piegāde tajā pašā dienā”.
-
Sūtījumu parametri:
-
Pakomātos sūtījumu izmēri turpmāk tiks definēti pēc nodalījumu izmēriem.
-
Igaunijas kurjeru kanālā noteiktas prasības nestandarta formas sūtījumiem.
Paziņošanas pienākumi: precizēts formulējums par klientu informēšanu un paziņošanas iespējām.
Papildu pakalpojumi:
-
Omniva patur tiesības atteikties pieņemt sūtījumus, kas neatbilst iepakošanas prasībām.
-
Precizēti iekraušanas vietu noteikumi un detalizēts piegādes procesa apraksts.
Glabāšana un pāradresācija:
-
Glabāšanas laiku iespējams pielāgot neparedzētu apstākļu gadījumā.
-
Noteikts detalizēts pāradresācijas process un pievienoti noteikumi lielgabarīta vai smagiem sūtījumiem.