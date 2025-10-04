Latvijā slēdz populāru apģērbu veikalu un atlaiž darbiniekus
Apģērbu mazumtirgotājs "Baltika Group" pārtrauc darbību Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, slēdz interneta veikalus un ir iesniedzis bankrota pieteikumu, ceturtdien paziņoja uzņēmums.
Tuvākajās nedēļās bankrota procesa laikā tiks atlaisti visi grupas darbinieki.
Tiks atlaisti kopumā 120 darbinieki, no kuriem 70 strādā Igaunijā, 21 - Latvijā un 29 - Lietuvā.
Šāda lēmuma iemesls ir ilgstošā un sarežģītā finansiālā situācija gan uzņēmumā, gan plašākā ekonomiskajā vidē, norāda "Baltika Group".
Neraugoties uz centieniem stabilizēt uzņēmējdarbību Baltijas valstīs, nelabvēlīgie apstākļi ir padarījuši neiespējamu iepriekšējās uz mazumtirdzniecību vērstās stratēģijas turpināšanu. Tā kā pirms dažiem gadiem grupā jau tika veikta reorganizācijas procedūra, jauna reorganizācija nav iespējama, sacīts paziņojumā.
Tomēr, kā norāda uzņēmums, "Baltika Group" mātesuzņēmuma "European Lingerie Group" (ELG) darbība Eiropā ļaus turpināt izvērtēt zīmola "Ivo Nikkolo" vairumtirdzniecības un e-komercijas iespējas visā Eiropā.
"Mēs ticējām zīmola "Ivo Nikkolo" spēkam un potenciālam, un mēs joprojām uzskatām, ka tam ir mūžīga vērtība. Diemžēl tirgus apstākļi Baltijas valstīs neļauj turpināt mūsu mazumtirdzniecības stratēģiju. Lai gan šī nodaļa tiek slēgta, mēs atstājam atvērtas durvis iespējamai "Ivo Nikkolo" atdzimšanai nākotnē, koncentrējoties uz vairumtirdzniecību un e-komerciju plašākā Eiropas tirgū," sacīja ELG vadītājs Indreks Rahumā.
Jau ziņots, ka par "Baltika Group" īpašnieci šogad maijā kļuva apakšveļas ražošanas uzņēmumu grupa ELG, kam pieder arī Latvijas uzņēmums SIA "Lauma Fabrics". ELG iegādājās "Baltika Group" no Igaunijas uzņēmuma "KJK BLTK Holding".