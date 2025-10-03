Krauklis brīdina par katastrofālu situāciju Valkas budžetā
Valkas mērs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija) vērsies Saeimā un valdībā, informējot par satraucošu situāciju ar Valkas novada nākamā gada budžetu.
Vēstulē, kas adresēta valdības vadītājai, ministriem un Saeimas komisijām, viņš norāda, ka Finanšu ministrijas aprēķinātais budžeta pieaugums Valkas novadam ir 0,9% jeb 88 681 eiro.
Savukārt garantētā minimālā ienākuma pabalsta palielinājumam vien pašvaldībai vajadzēs 81 360 eiro. Arī trūcīgās personas statusa un maznodrošinātās personas statusa izmaiņu dēļ šīm sociālo pabalstu izmaksām pieaugums būs gandrīz 13%.
No aprūpes namiem, bērnu namiem, krīzes centriem un citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem esot saņemtas vēstules, ka to pakalpojumu cenas palielināsies par 10-16%.
Tāpat būs jāpalielina algas pedagogiem, kurus finansē pašvaldība, jāpalielina minimālā alga, un saimnieciskajā jomā izdevumi pieaug atbilstoši inflācijai, skaidro Valkas mērs.
Katastrofāla situācija esot ar vadošo speciālistu atalgojuma nepietiekamo līmeni.
Pašvaldība esot savlaicīgi sakārtoja skolu tīklu, ik gadu samazina amata vietu skaitu administrācijā, pārskata saimnieciskos izdevumus, pārkārtojusi siltumapgādes sistēmu un norēķinus.
Krauklis norāda, ka ar tik nelielu budžeta pieaugumu pieņemt bezdeficīta budžetu nav iespējams.
Iepriekšējos gados pašvaldībām ar mazāko budžeta pieaugumu tika piešķirta papildus dotācija. Šogad tāda paredzēta Austrumu robežas pašvaldībām. Lai arī tā nosaukta par dotāciju drošības stiprināšanai, faktiski kalpos budžeta sabalansēšanai un attīstībai.
Krauklis norāda, ka minēto pašvaldību budžetu pieaugums bez īpašās dotācijas ir lielāks nekā Valkai. Piemēram, Alūksnei tie ir 4,5%, Balviem - 4,4%, Krāslavai - 4,1%, Ludzai - 4,7%.
Viņa ieskatā Valkas novada atstāšana bez papildu dotācijas nostādīs Valkas novada iedzīvotājus otrās šķiras pilsoņu lomā.
Mērs arī norāda, ka gadiem ilgi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija un Finanšu ministrija nav izpildījušas uzdevumu, ko tām deva 13.Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija 2020.gadā.
Toreiz Valkas novadam nepievienoja apkārtējās pašvaldības un tika uzdots rast speciālu risinājumu tieši Valkas novada budžetam, ņemot vērā Valgas ietekmi un to, ka daudzi Valkas novada iedzīvotāji deklarē savu dzīvesvietu kaimiņvalstī. Taču šī netaisnība joprojām neesot novērsta.
Krauklis aicina atbildīgās ministrijas un Saeimas komisijas pievērst uzmanību satraucošajai situācijai ar nākamā gada budžetu Valkas novada pašvaldībā un rast tai risinājumu.
Kā ziņots, iepriekš viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) teica, ka Valkas novada pašvaldībai ilgāku laiku nespējot tikt galā ar budžeta situāciju, var tikt apsvērta iespēja novadu pievienot kādam blakus esošajam novadam.
Ministrija pauda cerību, ka pašvaldība spēs pati atrisināt šīs finansiālās problēmas.