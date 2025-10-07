Vajag normālu algu? Nosaukti labākie darba devēji Latvijā, kas pašlaik meklē darbiniekus
Līdz 1. oktobrim darba devēji jau bija reģistrējuši vairāk nekā 1300 vakances dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotajā vakanču gadatirgū, kas notiks 23. oktobrī konferenču centrā "Fantadroms" Rīgā.
Aģentūra atgādina, ka darba devēji, kuri vēl arvien meklē darbiniekus, var pieteikties dalībai vakanču gadatirgū līdz 8. oktobra darba dienas beigām, aizpildot anketu Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā. Dalība gan darba devējiem, gan darba meklētājiem ir bez maksas.
Šobrīd dalību ir apstiprinājuši tādi uzņēmumi un iestādes kā Adoro Melodija, Apollo Group, Austra Pak, Baltic Restaurants Latvia, BWT Timber, CCC Riga Digital Services, Depo DIY, Energofirma Jauda, Food Union / Rīgas piena kombināts, Grindeks, Hagberg, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Kesko Senukai Latvia, Ķekava Foods, Latvijas dzelzceļš, Lāči, Lenoka, Maxima Latvija, Mogotel Hotel Group, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba personāla atlases un rekrutēšanas centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Pasažieru vilciens, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas autonoma, Rīgas lidosta, Rīgas satiksme, Rīgas 1. slimnīca, Rimi Latvija, SOL Baltics OU Latvijas filiāle, Valsts policija, Viada Baltija un citi.
Darba devēji vakanču gadatirgū varēs prezentāciju zālē iepazīstināt apmeklētājus ar saviem uzņēmumiem - to darbības jomu, darba vidi, vērtībām un attīstības virzieniem.
Savukārt darba meklētāji pasākuma dienā varēs klātienē satikt darba devējus no dažādām nozarēm, pārrunāt darba nosacījumus un specifiku, kā arī piedalīties darba intervijās. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) iesaka iepriekš sagatavot CV, bet, ja nepieciešams, iespējams pieteikties arī uz karjeras konsultāciju tā sastādīšanai.