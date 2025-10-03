Šobrīd Latvijā modē lādējamie SUV modeļu hibrīdi
Izmaiņas jaunu automašīnu pieprasījumā atspoguļo ne tikai reģistrēto transportlīdzekļu skaits, bet arī klientu izvēle pilna servisa nomā.
Oto Everss, Mobire Latvija korporatīvo klientu projektu vadītājs: "Populārāke modeļi ir SUV. Priekšroku dod lādējamiem hibrīdiem nodokļu samazinājuma dēļ." Populārākās markas ir Volkswagen grupa un Toyota. Mazās klases automašīnas izvēlas šaurākam pielietojumam. Savukārt pēc cenas un snieguma attiecības nemainīga vērtība ir tādi vieglo automašīnu klasiķi kā Škoda Octavia un Toyota Corolla.
"Izmaksas, izmērs, ērtības. Tas ir un paliek ērtākais risinājums," atzīst Everss. "Bet ja runājam par Mobire portfeli, tad mums ir no Dacia līdz pat Ferrari."
Oto Everss atzīst, ka pēdējā laikā uzkrītoši sarukusi interesi par pasažieru automašīnām ar dīzeļdzinējiem. Bet kādas ir pilna servisa nomas prognozes attiecībā uz elektromobiļiem, sevišķi pēc EKKI līdzfinansējuma izsīkšanas? "Izaugsme būs, bet maza," Everss ir atturīgs. Vienlaikus projektu vadītājs atzīst, ka pat situēti klienti nereti izturas rezervēti pret elektromobiļa iegādi vai nomu.
Laiks ir ne tikai nauda, tā ir vērtība. To saprot arvien vairāk Mobire klientu, neatkarīgi no tā, vai noskatījuši hibrīdu, elektromobili vai pat arvien retāk prasīto dīzeli. "Esam izauguši. Pirms mēneša atzīmējām 1000. automašīnu Mobire Latvijā autoparkā. Cilvēki rēķina ne tikai naudu, bet arī laiku. Mēs uz šo problēmu atbildam ar fiksētu maksājumu. Nav jādomā par apkopēm un visu pārējo."