Testā tiek noskaidrots, vai mīkstās ziemas riepas tiešām dilst ātrāk par cietajām?
Vai skandināvu tipa ziemas riepas patiešām nodilst divreiz ātrāk par Eiropas tipa ziemas riepām? Vai un cik var ietaupīt uz riepām vesels autoparks, mainot riepas pēdējā brīdī un pavasarī raujot tās nost pie pirmās izdevības? Kas visvairāk bojā riepas - bedres, zems spiedienas vai greiza savirze. Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem centāmies noskaidrot gadu ilgā testā kopā ar DBS Autoskolu un Autoriepu Namu.
Autoskola izmanto dažādu marku un modeļu automašīnas - VW Golf, Škoda Scala, VW T-Cross. Ir gan "automāti", gan "mehānikas", arī pilnpiedziņa. Lielākais nobraukums, protams, ir pa pilsētu, 2000 - 3000 km mēnesī. Jānis Vanks, DBS Autoskolas direktors: "Mācību auto ir specifiska riepu dilšana. Mācību laukumā ir daudz stūres grozīšanas.
Bet cik tad DBS mācību automašīnas nobrauc gadā? Edmunds Ozolnieks, DBS Autoskolas instruktors: "Ja mēs skatāmies gada griezumā, tad "mehānikas" ap 40 000 km. "Automāti" mazāk mehānikas vairāk. Ar kāda tipa pārnesumkārbu riepas nodila vairāk? "Ja mēs skatāmies kārbu, tad "automātam" priekša vairāk nodilst. Aizmugurējās riepas abām divām pilnīgi vienādas," saka Ozolnieks.
Tas gan atkarīgs no konkrētās automašīnas. Oskars Krampāns, Autoriepu nams direktors: "Šīs bija jaunas mašīnas. Riepas parādīja, ka ir defekti. Bija nepareiza savirze un nepareizs spiediens. Starp priekšējo un aizmugurējo bija liela atšķirība, vienai mašīnai 5 un 8 mm aizmugure."
Instruktori atzīst - riepas vairāk noēd ne tikai smaga kāja, bet arī augstāks automobilis, proti, krosovers. Riepu ražotāji automašīnām bijuši dažādi.
"Secinājumi tādi, ka nobraukumi ir vienādi. Nav tā ka lētākie ķīnieši dilst ātrāk," atklāj O. Krampāns. "Tie mīti, ka mīkstā ziemas riepa pastiprināti dilst, mūsu gadījumā neattaisnojās," atzīst arī Vanks. "Galvenais secinājums ir tāds ,ka riepas dilst bet ne tik ātri kā bijām iedomājušies. Tātad nav jēgas stāvēt rindās, kad uzkrtīt pirmais sniegs. Varam uzlikt laicīgāk un nekas traks nenotiks."