Riepu garāža gatava uzņemt klientus un pārdot riepas 5 filiālēs Rīgā - kura ir tuvākā tev?
Ziemas riepu sezona ir klāt, un, ja kāds tai ir gatavs, tad tā ir Riepu garāža. Kā lielākais riepu tīkls, uzņēmums ir mobilizējis savus resursus 5 filiālēs visā Rīgā, lai nodrošinātu ātru, kvalitatīvu un ērtu riepu iegādi un maiņu ikvienam. Mūsu plaukti vai lūst no vissezonas un ziemas riepu pārpilnības, montāžas iekārtas ir pārbaudītas un sagatavotas maksimālai slodzei, bet darbinieki jau gaida klientus. Jā, tu saprati pareizi – Riepu garāžā vari ne tikai iegādāties riepas un diskus, bet arī uz vietas veikt montāžu, balansēšanu un saņemt citus pakalpojumus!
Riepu garāžas filiāles – pa ceļam ikvienam
Riepu maiņa sezonas karstumā bieži vien asociējas ar garām rindām un stresu. Riepu garāža šo procesu ir padarījusi pēc iespējas vienkāršāku un kvalitatīvāku, balstoties uz plašu servisu tīklu un augstiem kvalitātes standartiem.
Mēs piedāvājam veikt riepu montāžu uz 23 pacēlājiem 5 servisa punktos visā Rīgā. Katrā no Riepu garāžas filiālēm tiek nodrošināti vienoti augsti pakalpojumu kvalitātes standarti, lai tu saņemtu vislabāko servisu neatkarīgi no tā, kurš riepu centrs tev ir pa ceļam.
Mums ir servisa punkti stratēģiski svarīgās vietās:
- Pļavniekos – A. Saharova ielā 9A;
- Pļavniekos – Lubānas ielā 129D;
- Zolitūdē – Priedaines ielā 35A;
- Juglā – Brīvības gatvē 403A;
- Ganību dambī 25E.
Neatkarīgi no tā, vai tu dzīvo Rīgas centrā, esi no Ādažiem vai arī katru dienu brauc uz Rīgu no Jūrmalas, kāds no Riepu garāžas centriem vienmēr būs pa ceļam.
Online pieraksts un vairāk nekā 40 riepu zīmoli
Lai izvairītos no ilgas gaidīšanas rindā, Riepu garāža piedāvā ērtu Online pierakstu montāžai un citiem pakalpojumiem. Aizmirsti par zvanīšanu – tev atliek vien norādīt svarīgāko informāciju, kas neaizņems vairāk par pāris minūtēm. Protams, vari braukt arī uz dzīvo rindu, bet sezonas karstumā labāk izmanto pierakstu, citādi rindā var nākties pavadīt ne vienu vien stundu.
Visas vasaras, ziemas un vissezonas riepas pilnā sortimentā ar aktuālajām cenām un pieejamajiem izmēriem vari apskatīt Riepu garāžas internetveikalā. Turpat vari tās iegādāties ar zibenīgu bezmaksas piegādi visā Latvijā vai arī izvēlēties tās saņemt uz vietas kādā no mūsu 5 servisa punktiem un turpat uzticēt to montāžu profesionāļiem.
Konkurētspējīgas cenas, kas ļauj ietaupīt
Riepu garāža saviem klientiem piedāvā vienas no labākajām cenām tirgū. Kā tas iespējams? Pavisam vienkārši – mēs sadarbojamies gan ar riepu ražotājiem, gan ar lielākajiem vairumtirgotājiem Eiropā un Baltijā. Tā rezultātā spējam piedāvāt kvalitatīvas un svaigas riepas par draudzīgām cenām, izvairoties no lieka uzcenojuma.
Riepu garāžā tevi sagaida arī auto diski un virkne pakalpojumu
Mēs nenodarbojamies tikai ar riepu pārdošanu un montāžu. Riepu garāžas servisa centros pieejams plašs pakalpojumu klāsts, kas nepieciešams tavam auto, tostarp:
- riepu un disku remonts;
- savirzes regulēšana;
- riepu radžošana;
- TPMS (riepu spiediena sensoru) pārbaude, uzstādīšana un programmēšana;
- kondicionieru uzpilde;
- riepu uzglabāšana;
- riepu uzpilde ar slāpekli.
Riepu garāžā vari iegādāties arī diskus ikvienai sezonai no daudziem iecienītiem zīmoliem.
Aktuālākais temats šobrīd – vissezonas un ziemas riepas
Latvijā ziemas mēdz būt izaicinājumu pilnas, sākot ar pēkšņu sniegputeni un beidzot ar viltīgo melno ledu. Lai ikviens varētu atrast saviem braukšanas paradumiem piemērotas riepas, esam parūpējušies par ļoti daudzveidīgu preču klāstu. Pašiem izaicinošākajiem apstākļiem piedāvājam radžotas riepas, turklāt veicam arī riepu radžošanu, taču atceries, ka tā iespējama tikai jaunām, nelietotām riepām.
Radžotām riepām teju līdzvērtīgu veiktspēju nodrošina mīkstā sastāva jeb Skandināvijas tipa ziemas riepas, bet Eiropas tipa jeb cietā sastāva riepas noderēs tiem, kuri pārvietojas pa labi tīrītiem ceļiem. Protams, neesam aizmirsuši par vissezonas riepām, ar kurām vari braukt visu cauru gadu, neuztraucoties par riepu maiņu un uzglabāšanu.
Riepu garāžā noderīgus padomus saņem ikviens
Ja pats nespēj izlemt, kuras riepas iegādāties, mūsu speciālisti ir gatavi sniegt konsultāciju par piemērotākajiem riepu zīmoliem un modeļiem atbilstoši tavam braukšanas stilam un budžetam. Taču neatliec to uz pēdējo brīdi, jo sezonas karstumā darbiniekiem pienākumu ir pārpārēm, tāpēc laiks sarunām būs krietni ierobežots.
Riepas, montāža un citi pakalpojumi vienuviet – izmanto šo iespēju arī tu!
Riepu garāža ir vairāk nekā tikai riepu tirgotājs – mēs esam servisa tīkls, kas garantē kvalitāti un draudzīgas cenas visās piecās Rīgas filiālēs. Pārbaudi, kura no tām ir visērtāk sasniedzamā, rezervē laiku mūsu mājaslapā (pie reizes iegādājoties riepas), un dodies pretī jaunajai ziemas sezonai droši un izdevīgi!