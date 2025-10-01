Pepco atzīmē nozīmīgu attīstības posmu - Baltijā jau 200 veikali, un nule durvis vēris jauns veikals Ulbrokā
Mazumtirdzniecības tīkls Pepco turpina strauju attīstību Baltijā un nule ir atvērts jauns veikals Ulbrokā. Šis ir kļuvis par 64. uzņēmuma tirdzniecības punkts Latvijā un papildina jau 200 veikalu plašo tīklu visā Baltijā. Ulbrokas Pepco iedzīvotājiem piedāvā vēl vairāk iespēju iegādāties ikdienai un mājai nepieciešamās preces par draudzīgām cenām. Plašais veikalu tīkls apliecina Pepco mērķtiecīgu izaugsmi un stabilu pieprasījumu reģionā.
Tīkla paplašināšanās atspoguļo augošu pieprasījumu
“Šī gada nozīmīgākais pavērsiens ir 200. veikala atklāšana Igaunijā – tas apliecina, ka mūsu klienti mums uzticas un gaida mūs jaunās vietās,” norāda Erika Maželiene (Erikos Maželienės), Pepco Baltijas valstu operatīvās darbības vadītāja. “Arī Ulbrokas veikals ir solis tuvāk mūsu mērķim – būt pieejamiem katrai ģimenei neatkarīgi no dzīvesvietas. Mēs vēlamies, lai ikviens varētu ērti iepirkties netālu no mājām un atrast kvalitatīvas preces par pieejamu cenu,” viņa piebilst.
Plašs sortiments vienuviet
Jaunajā veikalā, kas atrodas Ulbrokā, Institūta ielā 7, ir pieejams plašs preču klāsts – apģērbs un apavi bērniem un pieaugušajiem, tekstilizstrādājumi, mājsaimniecības preces, rotaļlietas, interjera priekšmeti un sezonālās preces.
“Ņemot vērā klientu vajadzības, regulāri atjaunojam un paplašinām sortimentu. Mums ir svarīgi, lai iepirkšanās būtu ne tikai izdevīga, bet arī patīkama – tādēļ ieguldām veikalu modernizācijā, radot ērtu un mājīgu vidi, kā arī mūsdienīgu dizainu,” skaidro E. Maželiene.
Ieguvumi vietējai kopienai
Uzņēmums mērķtiecīgi iesaistās vietējās kopienas dzīvē – veicina nodarbinātību un piedāvā apkārtējiem iedzīvotājiem lielisku iepirkšanās pieredzi un izdevīgus piedāvājumus. Arī jaunais veikals Ulbrokā paplašina iepirkšanās iespējas un rada jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.
“Katrs jauns veikals ir mūsu apņemšanās būt tuvāk saviem pircējiem. Ulbrokas un apkārtējo apdzīvoto vietu iedzīvotāji jau var apmeklēt jauno Pepco veikalu un iepazīt daudzveidīgo piedāvājumu. Ceram, ka arī šis veikals kļūs ne tikai par iepirkšanās vietu, bet arī par iecienītu kopienas satikšanās punktu,” uzsver E. Maželiene.
Dati par Pepco
Pēc gandrīz 20 gadu darbības Pepco ir kļuvis par vienu no lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem Eiropā – uzņēmumā strādā vairāk nekā 31 tūkstotis darbinieku, bet veikalus 18 valstīs ik mēnesi apmeklē aptuveni 30 miljoni pircēju. Klientu aptaujas dati rāda, ka 67 % klientu visvairāk novērtē zemās cenas, 43 % – plašo preču klāstu, 35 % – labu cenas un kvalitātes attiecību, bet 21 % – veikalu ērtās atrašanās vietas.