Minhenē kādā ēkā izcēlies ugunsgrēks, kam sekojis sprādziens; "Oktoberfest" ir apturēts. FOTO

Minhenē apturēts "Oktoberfest" festivāls
Trešdienas rītā Minhenē kādā ēkā izcēlies ugunsgrēks, kam sekojis sprādziens. Bet šobrīd, spridzināšanas draudu dēl, pilsētā norisinās plaša policijas operācija. ...
Trešdienas rītā Minhenē kādā ēkā izcēlās plašs ugunsgrēks, kam sekoja sprādziens. Bet šobrīd, saņemtu spridzināšanas draudu dēl, pilsētā norisinās plaša policijas operācija. Likumsargiem pastāv aizdomas, ka abi notikumi varētu būt saistīti.
Trešdienas rītā, ap plkst. 4.40, Vācijas policija saņēma izsaukumu par ugunsgrēku Minhenes ziemeļos, Lerhenaus rajonā. Vietējie iedzīvotāji ziņoja, ka dzirdējuši sprādzieniem vai šāvieniem līdzīgas skaņas un redzējuši liesmas. Ierodoties notikuma vietā policija konstatēja, ka ir aizdegusies kāda ēka, bet pie tās atrodas sadedzis mikroautobuss.
Netālu no notikuma vietas, pie Lerhenausa ezera tika atrasts smagi ievainots vīrietis, kurš notikuma vietā gāja bojā. Kā norāda varasiestādes, degošajā ēkā tika atrastas sprādzienbīstamas ierīces, kuru neitralizēšanai tika pieaicināta īpašā detonēšanas vienība. Pēc policijas sniegtās informācijas, ugunsgrēks mājā, kurā tika atrasti arī spridzekļi, tika izraisīts apzināti. Un likumsargi uzskata, ka mirušais cilvēks varētu būt saistīts ar šo incidentu.
Laikraksts "Bild" ziņoja, mirušais vīrietis, iespējams, veica pašnāvību. Tāpat laikraksts ziņo, ka notikuma vietā tika atrasta persona ar šautām brūcēm, tomēr varasiestādes šo ziņojumu nav oficiāli apstiprinājušas. “Bild” norāda, ka bojāgājušais vīrietis, iespējams, ievietoja spridzekļus savu vecāku mājā.
Kā mikroblogošanas vietnē "X" norāda Vācijas policija, šobrīd tiek pārbaudīts vai notikušais nav saistīts ar populāro alus festivālu "Oktobefest". Tikmēr Minhenes mērs Dīters Reiters medijam “Süddeutsche Zeitung” norāda, ka " policija ir saņēmusi vēstuli, kurā izteikti spridzināšanas draudi". "[Šādos apstākļos] Mēs nevaram uzņemties risku un atklāt "Oktoberfestu".”
"Oktoberfest" festivāla teritorija šodien būs slēgta vismaz līdz plkst. 17.00. Alus svētki "Oktoberfest" ir viens no lielākajiem šāda veida pasākumiem pasaulē. 2023. gadā to apmeklēja 7 miljoni cilvēku.