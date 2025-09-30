Ceļošanas paradumi mainās: nosauktas Eiropas pilsētas, uz kurām latvieši visbiežāk brauc ar autobusu
Šovasar populārākie tālsatiksmes autobusu galamērķi no Latvijas bija kaimiņvalstu galvaspilsētas Tallina un Viļņa, kā arī Lietuvas pilsēta Kauņa.
Par to liecina starptautiskā pasažieru pārvadātāja "FlixBus" jaunākie dati. Savukārt garākos braucienos ceļotāji no Latvijas visbiežāk devās uz Varšavu un Berlīni. Kā stāsta Kamila Zalevska, "FlixBus" Austrumeiropas biznesa direktore, sagaidāms, ka rudenī ceļotāji no Latvijas vairāk dosies uz lielpilsētām Eiropā, ārpus Baltijas valstu robežām.
"FlixBus" Austrumeiropas biznesa direktore Kamila Zalevska norāda, ka dati atspoguļo sezonālās tendences - rudenī ceļotāji aizvien vairāk raugās lielo Eiropas pilsētu virzienā: "Vasarā cilvēki dod priekšroku īsiem un izdevīgiem braucieniem uz kaimiņvalstīm, bet rudenī biežāk izvēlas doties uz pilsētām, kur var baudīt plašāku muzeju, koncertu un citu kultūras aktivitāšu klāstu. Rudenī ceļošanas paradumi mainās - cilvēki vairs tik daudz netiecas uz atpūtu pludmalē, bet gan dod priekšroku kultūras baudīšanai, tāpēc lielpilsētas kļūst par arvien pieprasītākiem galamērķiem," teic K. Zalevska.
No Rīgas šovasar cilvēki ar autobusu visbiežāk devās uz Tallinu, Viļņu un Kauņu.
"Kauņa ir kļuvusi par iecienītu brīvdienu galamērķi, jo tā atrodas vien nedaudz vairāk kā 4 stundu brauciena attālumā no Rīgas, piedāvā draudzīgas cenas un bagātīgu kultūras dzīvi.
Savukārt kaimiņvalstu galvaspilsētas Tallina un Viļņa ir viegli sasniedzamas lielpilsētas, kas sniedz iespēju doties īsās nedēļas nogales brīvdienās," skaidro K. Zalevska.
"FlixBus" statistika rāda, ka vasarā cilvēki no Latvijas aktīvi ceļoja arī uz citām Baltijas reģiona pilsētām - Pērnavu, Tartu un Paņevežu. No tālākiem galamērķiem īpaši izceļas Berlīne, kuru iecienījuši gan Latvijas, gan Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāji. Kā stāsta K. Zalevska, Berlīne Baltijas iedzīvotājus piesaista ar kultūru, mūziku, vēsturiskiem apskates objektiem un mūsdienīgu dzīvesstilu. "Ar autobusu turp nokļūt ir ērti un tas bieži vien ir lētāk nekā ar lidmašīnu," viņa piebilst.
Lai gan biežāk tiek izvēlēti tuvāki ceļojumu galamērķi, netrūkst arī ceļotāju, kas labprāt izmanto autobusus garākiem ceļojumiem pa Eiropu. Garākie maršruti, kurus šovasar izvēlējās ceļotāji no Latvijas, bija Seviļja Spānijā (4654 km) un Lisabona Portugālē (4357 km).
Līdzīgas tendences vērojamas arī Igaunijā un Lietuvā: no Pērnavas visgarākais brauciens bija uz Mursiju Spānijā (4654 km), bet no Šauļiem - uz Porto Portugālē (4238 km).