Latvijā pagājušajā nedēļā pieauga elektroenerģijas cena
Elektroenerģijas vidējā tirgus cena pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš Latvijā pieauga par 50% un bija 80,07 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo".
Lietuvā nedēļas vidējā elektroenerģijas cena pieauga par 52% un bija 80,07 eiro par MWh, bet Igaunijā elektroenerģijas cena paaugstinājās par 25% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu un sasniedza 69,79 eiro par MWh. Atšķirību starp Baltijas valstīm galvenokārt noteica pārvades jaudu ierobežojumi, kas neļauj izlīdzināt cenas starp zonām.
"Nord Pool" sistēmas cena pieauga līdz 41,27 eiro par MWh, kas ir par 92% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Ziemeļvalstīs atomelektrostaciju pieejamība nedēļas laikā pieauga par 9%, sasniedzot 70%. Savukārt vēja staciju izstrāde samazinājās par 8%, un saules staciju izstrāde palielinājās par 59% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš. Būtiskākais cenu pieauguma virzītājs bija zemāka vēja izstrāde, kas kopā ar augstāku elektroenerģijas patēriņu reģionā noteica augstākas tirgus cenas.
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš aizvadītajā nedēļā sasniedza 7107 gigavatstundas (GWh), kas ir par 2% vairāk nekā nedēļu iepriekš. Ražošanas apjoms bija 7320 GWh, saglabājoties iepriekšējā līmenī.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā nemainījās un bija 462 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms saglabājās iepriekšējā līmenī - 120 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 3% līdz 136 GWh, savukārt Lietuvā tika patērētas 207 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 1% salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs samazinājās par 17%, un kopā tika saražotas 262 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 1% augstāka nekā nedēļu iepriekš - 59 GWh. Elektroenerģijas izstrāde samazinājās gan Igaunijā, gan Lietuvā - attiecīgi par 8% līdz 70 GWh un par 26% līdz 133 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 49%, Igaunijā - 51%, bet Lietuvā - 65%. Baltijas valstīs tika saražoti 57% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma, kas ir par 17% zemāk nekā nedēļu iepriekš.
"Latvenergo" pārstāvji atgādina elektroenerģijas lietotājiem, ka cenu svārstības "Nord Pool" tiešā veidā ietekmē tikai tos klientus, kuri ar savu elektrības tirgotāju noslēguši mainīgās cenas līgumu, balstoties uz elektroenerģijas cenu biržā.