Baltijas paviljons “Expo 2025 Osaka” saņem “Nameja balvu 2025” kā veiksmīgākais Latvijas-Lietuvas projekts
Baltijas paviljons “Expo 2025 Osaka” atzīts par veiksmīgāko Latvijas – Lietuvas sadarbības projektu, saņemot “Nameja balvu 2025”, kas jau piecpadsmito reizi godina veiksmīgākos Latvijas uzņēmumus Lietuvā, labākos Latvijas sadarbības partnerus Lietuvā un nozīmīgākos abu valstu kopprojektus ārvalstu tirgos.
Pērnā gada veiksmīgākais Latvijas un Lietuvas sadarbības projekts ārvalstu tirgos –Baltijas paviljons “EXPO 2025 Osakā”, apliecina abu valstu spēju, apvienojot resursus un zināšanas, panākt plašāku atpazīstamību un sasniegt starptautiski konkurētspējīgu rezultātu.
Baltijas paviljons ar konceptu “We Are One” pārstāv Baltiju kā vienotu reģionu un aicina apmeklētājus apzināties kopīgo atbildību par planētas nākotni. Šis projekts kalpo par spēcīgu pamatu Latvijas un Lietuvas sadarbībai turpmākajos gados, kā arī veicina reģiona atpazīstamību Japānā. Kopš izstādes atvēršanas š.g. 13. aprīlī, paviljons uzņēmis vairāk nekā 800 000 apmeklētāju, kuri gan caur paviljona saturu, gan dažādiem pasākumiem iepazīstināti ar Latvijas un Lietuvas kultūru, tradīcijām un tehnoloģijām. Paviljons guvis arī starptautisku atzinību, iegūstot otro vietu un sudraba godalgu prestižajā “World Expolympics 2025” konkursā kā viens no apmeklētāju iecienītākajiem EXPO paviljoniem.
“Nameja balva” ir nozīmīgs apliecinājums Latvijas un Lietuvas ciešajām ekonomiskajām attiecībām, izceļot sadarbības spēku un veicinot jaunu projektu attīstību. Laureātus dažādās kategorijās sveica Latvijas Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis un Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrijas ES un Starptautisko lietu nodaļas vadītāja Aurēlija Janušauske. Konkursu organizē Latvijas Tirdzniecības palāta Lietuvā sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Lietuvā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
“EXPO 2025 Osaka” ir pasaulē nozīmīgākā valsts tēla veidošanas un eksportspējas veicināšanas izstāde, kas risina ne tikai ekonomiskus, bet arī pasaulei nozīmīgus sociālos jautājumus. Izstādē piedalās 159 valstis, 7 starptautiskas organizācijas un plānots, ka to apmeklēs vairāk nekā 28 milj. apmeklētāju no visas pasaules. Izstāde ir vieta, kurā gan apskatīt valstu un reģionu prezentējošu ekspozīciju, gan arī, apvienojot pasaules zināšanas un idejas, radīt jaunas tehnoloģijas un inovācijas globālu problēmu risināšanai.
Pamattēma izstādei ir "Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei" (Designing Future Society for Our Lives), savukārt Baltijas paviljona apakštēma ir “Dzīvību glābšana” (Saving Lives), kura fokusējas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, ievērojot augstus vides standartus. Lai sasniegtu gan valsts tēla atpazīstamības, gan eksportspējas veicināšanas mērķus, papildus Latvijas dalībai "Expo 2025 Osaka” tiek organizēta plaša biznesa programma, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem piedalīties nozaru izstādēs, pasākumos un tirdzniecības misijās Japānā.