Tūristus brīdina: ko nekādā gadījumā nevajadzētu darīt "viss iekļauts" kūrortā
Daudzi cilvēki uzskata, ka atpūta pēc "viss iekļauts" principa ir pievilcīga, jo tādējādi viņi cer ietaupīt gan naudu, gan laiku ceļojuma organizēšanā, kā arī iegūt izdevīgākus piedāvājumus.
Tomēr nereti tūristi pieļauj kļūdas, atpūšoties kūrortos ar "viss iekļauts" sistēmu, un tas galu galā noved pie vilšanās atvaļinājumā. Tūrisma portāls "Fodor's" ir sniedzis vairākus noderīgus padomus, kas palīdzēs ceļotājiem ietaupīt un patiesi izbaudīt katru sava atpūtas brīdi šāda veida kūrortos.
"Lai gan viss iekļauts kūrorti šķiet vienkārši un bezrūpīgi (un tādi tie arī ir), jums joprojām vajadzētu zināt, kā gūt maksimālu labumu no sava uzturēšanās laika jau pirms ierašanās. Dzīvošana viss iekļauts viesnīcā ir dārgāka nekā tādā, kur ēdināšana un dzērieni nav iekļauti cenā, tāpēc kāpēc gan neizmantot iespējas pilnībā?
Vai nu jūs izbaudīsiet plašo restorānu un bāru piedāvājumu, vai arī mēģināsiet viltīgi iekļūt spa zonā - mums ir vairāki padomi, kā gūt maksimālu prieku no atvaļinājuma, kā arī galvenās lietas, ko noteikti nevajadzētu darīt," norāda raksta autori.
11 lietas, ko nekad nevajadzētu darīt "viss iekļauts" kūrortā
1. Uzskatīt, ka SPA centrs ir bez maksas
Ierodoties viesnīcā, ir svarīgi precizēt, kādi ir noteikumi attiecībā uz baseinu un SPA procedūru apmeklējumu. Noteikti pajautājiet arī par īpašajiem piedāvājumiem un atlaidēm - tas var palīdzēt ietaupīt un labāk saplānot laiku.
2. Ēst tikai bufetē
Ja jūsu viss iekļauts piedāvājumā ir iekļauta arī maltīte à la carte restorānos viesnīcas teritorijā, neatsakieties no šīs iespējas. Tas ir lielisks veids, kā nobaudīt izsmalcinātus ēdienus un izbaudīt īpašu atmosfēru ārpus tradicionālā "zviedru galda".
3. Atteikties no apkalpošanas numurā
Ja jums bijusi nogurdinoša diena vai vienkārši gribas mieru un klusumu, vienmēr ir iespēja pasūtīt vakariņas uz numuru un baudīt tās gultā, skatoties savu iecienītāko seriālu.
4. Fitnesa nodarbības
Lielākā daļa "viss iekļauts" kūrortu piedāvā viesiem sporta aktivitātes bez papildu maksas, taču ir svarīgi rūpīgi izlasīt nosacījumus, lai izvairītos no negaidītas naudas noņemšanas no kredītkartes. Jārēķinās arī ar to, ka dažas aktivitātes var būt ļoti populāras, tāpēc labāk pierakstīties iepriekš.
5. Nerezervēt galdiņu viesnīcas restorānos
Tā kā labākie restorāni ātri piepildās, vērts jau uzreiz pēc ierašanās rezervēt galdiņus uz visu uzturēšanās laiku. Tas ļaus izbaudīt ēdienreizes bez lieka stresa.
6. Pavadīt visu laiku tikai viesnīcas teritorijā
Lai arī "viss iekļauts" viesnīcās ir viss nepieciešamais, gandrīz vienmēr arī ārpus tās ir daudz interesanta. Ekskursijas bieži vien var rezervēt tieši viesnīcas reģistratūrā.
7. Neizpētīt kūrorta atmosfēru
Dažas viesnīcas ir orientētas uz ģimenēm (meklējiet norādes, piemēram, akvaparkus vai bērnus fotogrāfijās), kamēr citas - uz romantisku atpūtu vai medusmēnesi. Apskatiet viesnīcas mājaslapu vai sociālo tīklu kontus, lai saprastu, vai atmosfēra atbilst jūsu vēlmēm.
8. Nedot dzeramnaudu personālam
Apkalpojošā personāla atalgošana par labu servisu tiek uzskatīta par labu toni. Numuros bieži ir konvolūti dzeramnaudai, vai arī QR kodi, lai varētu atstāt dzeramnaudu digitāli, ja jums nav skaidras naudas.
9. Neizīrēt ūdenssporta inventāru
Lielākajā daļā piejūras kūrortu ūdenssporta ekipējuma noma (piemēram, kajaki, snorkelēšanas aprīkojums, SUP dēļi) tiek piedāvāta par papildu samaksu. Daļu var atvest no mājām, taču daudzi priekšmeti būs jānomā uz vietas – bieži vien par augstāku cenu.
10. Pārāk daudz dzert jau pirmajā vakarā
Pēc nogurdinoša ceļojuma ir vilinājums atslābināties ar dzērieniem, jo tie kūrortā ir bez maksas. Tomēr tas nenozīmē, ka jāapreibst jau pirmajā vakarā. Labāk ir visu sākumā izvērtēt skaidrā prātā.
11. Nesekot dienas programmai
"Viss iekļauts" kūrorti bieži piedāvā bagātīgu aktivitāšu klāstu - ne tikai jogu un aerobiku, bet arī radošās darbnīcas, kultūras pasākumus (piemēram, hula dejas Havaju salās) un vietējās tradīcijas. Informāciju par šīm aktivitātēm var atrast kūrorta ikdienas programmā, mobilajā lietotnē, digitālajos ekrānos vai pat TV viesnīcas numurā.