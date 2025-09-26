Modernizētajā "Volkswagen Crafter" sajūta vairāk kā vieglajā mašīnā
"Volkswagen Crafter" patlaban ir modernizēts, un līdz jumtam aprīkots ar jaunākajiem vadītāja asistentiem un citām ierīcēm. Vai uzņēmumam, kas "Crafter" lietos, tas ir svarīgi?
Pajautāsim viņiem pašiem! SIA Intar-sija darbojas jau kopš 1996. gada, mēbeļu ražotājiem un līdzīga profila speciālistiem piegādājot visdažādākos koka izejmateriālus. Sandis Laube, Intar-sija valdes priekšsēdētājs: “Nažfinieri, līmes un papildus produkti.” Piegādes ģeogrāfija Latvijā arī ir plaša. Intar-sijas rīcībā ir neliels furgonu parks, kurā ir arī Volkswagen Crafter. Par tā jaunāko izlaidumu Sandis interesējas jau sen.
Atšķirībā no pirmās paaudzes modeļa, kas bija kopražojums ar Mercedes, tagadējais Crafter pilnībā izstrādāts Volkswagen. Furgons ražots Volkswagen rūpnīcā Polijā, un tā 2 litru turbodīzelis attīsta līdz pat 177 ZS jaudu. “Jauda gan mums nav tik nozīmīga, jo nav autobāņu. Bet kravnesību vajag pēc iespējas lielāku,” teic Sandis.
Tā saistīts gan ar izmēriem, gan pilno masu, kas, protams, nepārsniedz 3,5 tonnas, citādi 30. un 35. modeļa Crafter nevarētu vadīt ar B kategorijas apliecību. “Sēdēšana ir ērta salīdzinot ar citiem,” braucienā atzīst S. Laube. “Šeit tomēr sajūta vairāk kā vieglajā mašīnā.” Šim Crafter papildus uzstādīts amortizēts vadītāja sēdeklis gluži kā kravas automašīnā. Jāpierod arī pie ātrumpārslēga. Ja Crafter ir “automāts”, to vada ar jaunā parauga sviru zem stūres. “Liels pluss ir 4MOTION. Ja ziemā aizvedam materiālu uz Latgali vai kur citur, reizēm esam paši spiesti lūgt palīdzību, lai izbrauktu ārā,” atzīsts Sandis..
Bet kā tad paliek ar izmēriem? Crafter var būt pat 7,4 metrus garš un vairāk nekā 2,6 metrus augsts. “Mums patīk augstie “busi”, jo mums ir plātnes 2,8 metru augstumā. Starp arkām jābūt vismaz 1,3 metriem, lai var plātnes forši ieslidināt ar iekrāvēju,” saka S. Laube. Praktiskais eksperiments ar Intar - sijas materiāliem aprāda, ka šis Crafter ir gana piemērots lielgabarīta plāksnēm un daudz kam citam. “Mums gan gribētos augstākas durvis un jumtu, lai var ielikt vertikāli lielās plāksnes, bet tas ir retos gadījumos,” rezumē Sandis.
Kāds tad ir verdikts? Vai jaunākais Volkswagen Crafter attaisno Sanda cerības? "Braukt ir forši. Patēriņš ir ap 10 litriem, kas tādam izmēram ir normāli. Vietas pietiek. Iespējams, ar gadiem tādu iegādāsimies!"