“Zemnieku saeima” kategoriski iebilst pret VTUA un CSDD apvienošanu
Plāns pievienot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru (VTUA) valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) apdraud vitāli svarīgu pakalpojumu pieejamību lauksaimniecības nozares pārstāvjiem reģionos.
“VTUA pakalpojumus nodrošina 24 klientu centros, kas izvietoti tuvāk lauksaimniekiem reģionos. CSDD centri galvenokārt koncentrēti lielākajās pilsētās, kas nozīmētu mazāku pakalpojumu pieejamību reģionu iedzīvotājiem,” uzsver biedrības “Zemnieku saeima” valdes loceklis Mārtiņš Trons.
“VTUA pievienojot CSDD, pastāv risks, ka lauksaimniecības tehnikas specifiskās vajadzības kļūs otršķirīgas,” norāda “Zemnieku saeimas” valdes loceklis Mārtiņš Trons. Biedrība atgādina, ka VTUA un CSDD funkcijas ir atšķirīga. CSDD darbība galvenokārt saistīta ar transportlīdzekļu satiksmi, vadītāju kvalifikāciju, satiksmes drošību un e-mobilitāti, savukārt VTUA specializācija ir lauksaimniecības tehnikas tehniskā uzraudzība, darba drošība, agregātu sertifikācija un kultūrvēsturisko funkciju uzturēšana.
Saskaņā ar Konkurences padomes 2018. gada tirgus uzraudzības ziņojumu, kas jau toreiz norādīja uz CSDD faktisko monopola stāvokli tehniskās apskates pakalpojumu tirgū, “Zemnieku saeima” uzsver, ka, pievienojot CSDD arī VTUA funkcijas, šī situācija tikai pastiprinātos. Ja šobrīd tiek solīts saglabāt VTUA esošās darba vietas, nepaaugstināt pakalpojumu cenas lauksaimniekiem un nodrošināt pakalpojumu pieejamību reģionos, tad, apvienojot VTUA ar CSDD, pastāv būtisks risks, ka šos solījumus nebūs iespējams īstenot. Balstoties uz Konkurences padomes secinājumiem, biedrība uzskata, ka sarunas par jebkādu apvienošanu ir jāpārtrauc.
M. Trons: “Lauksaimniecības tehnikas izmantošana ir sezonāla un cieši saistīta ar darba drošību laukos, augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un specifisku normatīvo regulējumu. CSDD šādas kompetences nav, tāpēc tās apguvei būtu jāpiešķir jauni resursi un speciālisti, kas neatnestu tos finansiālos ietaupījumus, ko plānots iegūt no VTUA funkciju novirzīšanas CSDD.”
Tāpat biedrība skaidro, ka VTUA pārvalda Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, kas sasaistīta ar Zemkopības ministrijas uzdevumiem un atbilstību Eiropas Savienības (ES) regulām, tostarp non-road regulai par ārpusceļu tehniku. Šīs sistēmas pārcelšana uz CSDD nozīmētu plašas normatīvo aktu izmaiņas. Tā rezultātā pastāv risks, ka tie nebūs atbilstoši ES prasībām.
Biedrība norāda, ka neskaidrību rada arī resursu sadalījums, jo CSDD strādā bez valsts dotācijām, taču VTUA uztur divus muzejus – Valsts lauksaimniecības muzeju un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju “Pikšas”. Šo kultūrvēsturisko funkciju finansēšanai ik gadu nepieciešami aptuveni 176 tūkstoši eiro, un šie līdzekļi būtu jāatrod arī tad, ja VTUA funkcijas pārvirzītu CSDD.
Lauksaimniecības nozari ļoti uztrauc fakts, kā VTUA funkciju novirzīšana CSDD ietekmētu specializēto transporta līdzekļu tehniskās apskates jautājumus. “Daudzi lauksaimnieki joprojām izmanto arī 80. gados ražotos kravas automobiļus. Saņemam signālus, ka šīs mašīnas vairs nevar iziet tehnisko apskati, jo neatbilst dūmgāzu prasībām, lai gan atrodas tehniski drošā un noteikumiem atbilstošā tehniskā stāvoklī. Tas pats attiecas arī uz traktoriem, un pastāv risks, ka daļa tehnikas no ceļiem pazudīs,” skaidro M. Trons.
Biedrība vērš uzmanību, ka citur Eiropā traktoriem regulāras tehniskās apskates nav jāveic, līdz ar to atbildība par to atbilstību tehniskajām prasībām gulstas uz vadītājiem, savukārt policija uz ceļa var pārbaudīt, vai transportlīdzeklis atbilst tehniskajām prasībām.
VTUA funkciju pārvirzīšana CSDD nozīmētu arī sadārdzinājumu, jo CSDD pakalpojumi jau šobrīd ir dārgāki nekā VTUA. “Laikā, kad nozare jau tā piedzīvo krīzi, papildu izmaksu radīšana lauksaimniekiem ir nepieņemama, tādēļ biedrība “Zemnieku saeima” kategoriski neatbalsta VTUA funkciju novirzīšanu CSDD,” uzsver M. Trons.