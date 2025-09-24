Apvienotā Karaliste rāda piemēru: vai arī Latvijai jāpārskata attieksme pret e-cigaretēm?
Kad 2023. gadā Apvienotās Karalistes valdība uzsāka kampaņu “Swap to Stop” ar mērķi palīdzēt smēķētājiem atteikties no tradicionālajām cigaretēm, pārejot uz e-cigarešu lietošanu, tā spēra drosmīgu soli, ko daudzas citas valstis vēl joprojām vilcinās darīt.
Tā vietā, lai nikotīna alternatīvas uztvertu kā draudu, politiķi izvēlējās atzīt to potenciālu – kā kaitējuma mazināšanas rīku. Rezultātā ieguvēji ir ne tikai paši smēķētāji, bet arī veselības aprūpes sistēma kopumā.
Palīdzība smēķētājiem atmest
Miljoniem smēķētāju vēlas atmest tradicionālo tabakas cigarešu smēķēšanu, bet atmešanas process nav viegls. E-cigaretes piedāvā praktisku starpposmu: tās nodrošina nikotīnu krietni mazāk kaitīgā veidā – bez darvas, oglekļa monoksīda un tūkstošiem toksisku vielu, kas sastopamas tradicionālajās cigaretēs.
Pētījumi Apvienotajā Karalistē konsekventi rāda, ka smēķētājiem, kuri pāriet uz e-cigaretēm un saņem speciālistu atbalstu, izdodas veiksmīgāk atmest tradicionālo cigarešu smēķēšanu nekā tiem, kas paļaujas tikai uz gribasspēku vai tradicionāliem nikotīna aizvietošanas līdzekļiem. Kampaņas skaidrais, uz pierādījumiem balstītais vēstījums smēķētājiem dod pārliecību, ka pāreja uz elektronisko cigarešu lietošanu nav jauns drauds, bet gan reāls instruments, lai izvairītos no tabakas cigarešu smēķēšanas kaitējuma. Šāda pieeja palīdz pārvarēt stigmu un dod daudziem smēķētājiem drošības sajūtu, lai veiktu pāreju.
Veselības aprūpes sloga mazināšana
Sabiedrības veselības ieguvumi ir būtiski. Smēķēšana joprojām ir galvenais, taču novēršamais, nāves cēlonis Apvienotajā Karalistē, kas izraisa vēzi, sirds un asinsvadu slimības un hroniskas plaušu kaites. Katrs smēķētājs, kurš pāriet uz mazāk kaitīgu alternatīvu, samazina savu individuālo risku – un kopumā tas nozīmē mazāk neatliekamās palīdzības gadījumu, mazāk ilgstošas ārstēšanas un mazāku slogu slimnīcām un Nacionālajam veselības dienestam (NHS).
Apvienotās Karalistes Nacionālais veselības dienests ir aplēsis, ka e-cigaretes ir par aptuveni 95 % mazāk kaitīgas nekā degošās cigaretes. Šāds riska samazinājums, reizināts ar simtiem tūkstošu smēķētāju, nozīmē miljardiem eiro iespējamo ietaupījumu vēža, sirds slimību un elpceļu slimību ārstēšanā. Tas vienlaikus atbrīvo resursus, ko iespējams novirzīt citām veselības aprūpes vajadzībām.
Domāšanas maiņa
Ne mazāk svarīgs ir arī sabiedriskais konteksts. Pieņemot kaitējuma mazināšanas politiku, Apvienotā Karaliste ir parādījusi, ka sabiedrības veselības politika var būt efektīva, pat ja tā nav moralizējoša. Kampaņā tiek atzīta nikotīna atkarības realitāte un pret smēķētājiem izturas ar pragmatismu un cieņu. Šāda pieeja veido uzticēšanos, un uzticība ir būtiska, ja vēlamies, lai cilvēki maina gadiem senus ieradumus.
Skats nākotnē
Šīs kampaņas ilgtermiņa ieguvumi pagaidām vēl tikai sāk kļūt redzami. Jo vairāk smēķētāju pāriet no tradicionālajām cigaretēm uz e-cigaretēm vai pilnībā atsakās no tradicionālajām cigaretēm, jo veselīgāka kļūst sabiedrība. Mainot skatījumu uz e-cigaretēm, Apvienotā Karaliste ir kļuvusi par globālu līderi tabakas kaitējuma mazināšanā. Mācība ir skaidra: kad zinātne, līdzcietība un pragmatisms iet roku rokā, ieguvēji ir gan katrs cilvēks individuāli, gan sabiedrība kopumā.
Beztabakas Produktu Asociācijas valdes priekšsēdētājs Edmunds Kancēvičs skaidro: “Kontekstā ar iepriekš minēto, arī mūsu likumdevējam ir vērts padomāt, vai šobrīd esošais normatīvo aktu regulējums, nosakot dažādus aizliegumus un ierobežojumus e-cigaretēm, padarot tās nepievilcīgas legālajā tirgū iegādei, nepasliktina pašu smēķētāju stāvokli. No vienas puses, tie turpina lietot tradicionālās cigaretes, bet no otras puses, ja ir vēlēšanās pāriet uz mazāk kaitīgiem produktiem: e-cigarešu lietošanu, izvēle krīt uz produktiem, kuru izcelsme un sastāvs nav pārbaudīts un skaidrs, proti, iegādājoties tos nelegāli. Tādejādi, šobrīd pie mums neviens no esošajiem scenārijiem nav sabiedrības veselību veicinošs, ko būtu nepieciešams pēc iespējas ātrāk mainīt, lai beidzot vēlamais rezultāts sakristu ar faktiski pieņemtajiem lēmumiem un rezultātu.”