Atklājums Barona ielā - mājīgā Barons picērija, kur ģimenēm nesteidzīgi baudīt maltīti
Barona iela vienmēr ir dzīvības pilna – bērni brauc ar skrejriteņiem, vecāki steidz ikdienas gaitās, tikmēr citi atvelk elpu kafejnīcu terasēs. Un jau kādu laiku starp Artilērijas un Tallinas ielu šeit atrodams patīkams pārsteigums – neliela, mājīga picērija “Barons”, kas pamazām kļuvusi par iecienītu tikšanās vietu gan sporta kvartāla apmeklētājiem, gan vietējiem iedzīvotājiem.
Picērijā valda silta un draudzīga atmosfēra – stilīgi interjera akcenti, smaidīga apkalpošana un terase, kur siltā laikā īpaši gardi garšo karstās picas. Bet pats galvenais – ēdienkarte, kas vilina ar bagātīgu izvēli un negaidītām garšu kombinācijām.
Picas ikvienai gaumei
“Barons” lepojas ar vairāk nekā 25 veidu Ņujorkas stila picām, kas gatavotas no kvalitatīvām sastāvdaļām un bagātīgi klātas ar sieru un gardām piedevām. Te atradīsies viss – sākot ar klasiskām vērtībām, piemēram, Margherita vai Pepperoni, līdz pat oriģināliem salikumiem, kas pārsteidz pat pieredzējušākos gardēžus.
Īpaša vieta ēdienkartē atvēlēta picas ar jūras veltēm, kur harmoniski satiekas sulīgi garneles un viegls citrusa svaigums. Gaļas mīļotāji var izvēlēties picas ar vistas fileju, bekonu vai liellopa malto gaļu, bet veģetāriešiem pieejamas krāsainas un veselīgas kombinācijas ar svaigiem dārzeņiem. Turklāt picērija regulāri papildina ēdienkarti ar sezonāliem piedāvājumiem – piemēram, vasarā viesu sirdis iekaro pica ar gaileņu mērci, kas kļuvusi par īstu hītu.
Vairāk nekā tikai pica
Lai baudījums būtu pilnīgs, ēdienkarte papildināta ar sulīgiem burgeriem, gardām uzkodām, svaigiem salātiem un aromātiskām zupām. Savukārt pie picas vai burgera lieliski piestāv kāds no atspirdzinošajiem dzērieniem, kas veldzē pēc aktīvas dienas sporta kvartālā vai nesteidzīgas pastaigas Barona ielā.
Ērtības ikvienam
Ja nav noskaņojuma doties ārā, ēdienu var pasūtīt ar piegādi – ātri, ērti un vienmēr silti. Turklāt picērija ir atvērta arī sadarbībai ar jauniešu un pieaugušo sporta komandām, kas vēlas svinēt uzvaras vai vienkārši kopā pavadīt laiku pēc treniņa.
Adrese: Kr. Barona 106
Pasūtījumi: 29883396
www.picerijabarons.lv
Instagram / Facebook: @picerija.barons
Vidējais čeks: 14 €
Darba laiks:
Pr–Ct 12:00–21:00
Pk–Se 11:00–22:00
Sv 11:00–20:00