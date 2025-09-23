PVN samazinājums olām varētu mazināt cenu par 20-30 centiem
Olu pakas cena patērētājiem pēc samazinātā 12% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas olām varētu samazināties par aptuveni 20-30 centiem, prognozēja AS "Balticovo" komunikācijas un attīstības direktors, valdes loceklis Toms Auškāps.
"PVN samazinājums no 21% uz 12% primārās pārtikas grozam, tai skaitā olām, pirmkārt, būs ieguvums gala patērētājam, jo olas, kas ir kvalitatīvs un uzturvielām vērtīgs produkts, kļūs salīdzinoši un faktiski finansiāli pieejamākas," uzsvēra Auškāps.
Tomēr viņš akcentēja, ka nozīmīga loma būs arī veikalu tīklu gatavībai pilnībā atspoguļot PVN samazinājumu cenās. "Ticam arī, ka PVN samazinājums pamata pārtikas grozam veiksmīgi ietekmēs valsts ekonomiku, tieši stiprinot plašākas sabiedrības pirktspēju un labklājību," norādīja "Balticovo" valdes loceklis, piebilstot, ka PVN samazināšana primārās pārtikas grozam arī mazinās inflāciju.
Viņš minēja, ka pieredze ar augļu un dārzeņu PVN samazinājumu pierāda, ka pie zemākas likmes samazinās arī ēnu ekonomikas apjoms, kas ilgtermiņā nozīmē lielākus ieguvumus valstij un sabiedrībai kopumā.
Savukārt vietējiem pārtikas uzņēmumiem, kuru kategorijas precēm PVN likme tiks samazināta, ieguvums būs jūtams konkurētspējas stiprināšanā pret valstīm, kurās jau šobrīd ir samazināts PVN, atzīmēja Auškāps. Tomēr, viņaprāt, šis labums drīzāk būs vērtējams netiešā formā, un rezultāts, visticamāk, atspoguļosies finansiāli pieejamākā pamata pārtikā.
Jau ziņots, ka piektdien, 19.septembrī, apstiprināts priekšlikums par PVN samazināšanu maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai, ko pilotprojekta veidā plānots samazināt no 2026.gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam.
Šiem produktiem tiks piemērota samazinātā 12% PVN likme. Standarta PVN likme ir 21%.
Izmaiņas PVN piemērošanā nākamgad samazinās valsts budžeta ieņēmumus par 15 miljoniem eiro, bet 2027.gadā - par 16,4 miljoniem eiro, teikts Finanšu ministrijas (FM) valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028.gadam".
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis iepriekš teica, ka Saeimā turpināsies diskusijas par iespēju PVN pazemināto likmi noteikt arī cūkgaļai.
Saeimā 2026.gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15.oktobrī.
Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība ir kooperatīvs, kura galvenais mērķis ir aizstāvēt piena pārstrādes uzņēmumu intereses. Patlaban kooperatīvā ir 17 biedri, kas kopā pārstrādā apmēram 80% no Latvijā rūpnieciski pārstrādātā piena.
2024.gadā "Balticovo" strādāja ar 112,117 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,9% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 39,1% un bija 11,775 miljoni eiro.
"Balticovo" pamatdarbība ir vistu olu, olu pulvera, olu šķidrās masas, vārītu vistu olu bez čaumalas, vārītu kapātu olu ražošana un realizācija. Uzņēmums reģistrēts 1992.gadā, un tā pamatkapitāls ir 5 370 381 eiro.
Uzņēmuma lielākais īpašnieks, pēc "Balticovo" 2024.gada pārskatā minētā, ir SIA "BCO". Vienlaikus "BCO" kapitālā, pēc "Firmas.lv" datiem, 60,3% pieder Tatjanai Poplavskai, 29,7% - Valdim Grimzem, bet 10% - Vladimiram Mhitarjanam.