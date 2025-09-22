Latvijas pārtikas tirgotāji solās rīkoties atbildīgi, ja tiks samazināts PVN pienam, maizei, olām un vistas gaļai
Nopietnas tirdzniecības ķēdes un tirgus dalībnieki Latvijā rīkosies atbildīgi attiecībā pret priekšlikumu samazināt pievienotās vērtības nodokli (PVN) līdz 12% pienam, vistas gaļai, olām un maizei, pauda Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis.
Viņš atzīmē, ka tirgotājiem līdz šim ir bijuši vairāki "vingrinājumi" cenu samazināšanai, piemēram, augļiem un dārzeņiem, kā arī laikā, kad Latvijā ieviesa eiro, nozarē bija vienošanās ar tā laika valdību, ka tirgotāji neizmantos pārmaiņu procesu, lai paaugstinātu cenas. Abu procesu monitoringā netika konstatēti lieli pārkāpumi.
Krūzītis norāda, ka šogad maijā parakstītajā memorandā par pārtikas preču tirdzniecību tika iekļauts punkts, ka, ja valstij būs iespēja īstenot PVN samazināšanu pamata pārtikas preču grozā iekļautajām precēm, tas tiks darīts.
"Šobrīd budžeta paketē ir iekļauta PVN samazināšana tām produktu grupām, kas ir visnepieciešamākās un pārsvarā tiek ražotas Latvijā. Tas ir būtiski visiem iedzīvotājiem, it īpaši šobrīd, kad cenas aug ne tikai pārtikas produktiem, bet visiem pakalpojumiem un kopējie izdevumi pieaug," atzīmē asociācijas izpilddirektors.
Jau ziņots, ka pievienotās vērtības nodokli (PVN) maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai pilotprojekta veidā plānots samazināt no 2026.gada 1.jūlija līdz 2027.gada 30.jūnijam.
Šiem produktiem tiks piemērota samazinātā 12% PVN likme. Standarta PVN likme ir 21%.
Šīs izmaiņas PVN piemērošanā nākamgad samazinās valsts budžeta ieņēmumus par 15 miljoniem eiro, bet 2027.gadā - par 16,4 miljoniem eiro, teikts Finanšu ministrijas (FM) valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028.gadam".
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis iepriekš teica, ka Saeimā turpināsies diskusijas par iespēju PVN pazemināto likmi noteikt arī cūkgaļai.
Saeimā 2026.gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15.oktobrī.