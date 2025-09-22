Pirmais MG 4 Electric kompaktā krosovera izmēģinājums
Vai ķīniešu MG, kas nesen startējis Latvijā, nav neviena elektromobiļa? Protams, ir, un pat vairāki, bet mūsu tirgū zīmols startējis ar MG4. Autobrava Krasta tāds elektromobilis maksā sākot ar 30 000 eiro. Ar 7 gadu garantiju tā ir pievilcīga cena pat bez EKKI līdzmaksājuma. Tā ir patiesi kompakta automašīna, garumā zem 4,3 metriem. Tādējādi MG4 nav sevišķi liels bagāžnieks, zem 400 litriem.
Pirmās paaudzes MG4 Ķīnā iznāca jau 2022. gadā. Kopš tā laika modelis ir modernizēts, un jau sākotnēji bija izstrādāts galvenokārt Eiropas tirgum. Dienvideiropā tas patiešām sastopams bieži. To var dabūt ar trīs dažādu ietilpību baterijām, un MG4 var būt četras dažādas jaudas. Tie ir 125 līdz 320 kw jeb 170 līdz pat 435 ZS. Sniedzamība variē no 330 km ar mazo bateriju līdz pat 530 km Long Range modelī. Modeli ar lielākajām baterijām var uzlādēt ar līdz pat 140 kW jaudu, un visi MG4, izņemot vislētāko, no Wallbox uzņem 11 kilovatus maiņstrāvas.
Salons ir vienkāršs, bet funkcionāls. Stūresrats, atšķirībā no MG hibrīdiem, regulējas četros virzienos. Viduskonsole ir divstāvīga, augšā atrodas tikai virzienu grozāmsvira, stāvbremzes poga un liels bezvadu lādētājs. Apakšā ir tikai glāžu turētāji un aiztaisāma sīklietu kastīte. Fiziskās pogas sarindotas zem ekrāna, kura ātrdarbība apmēram atbilst modeļa iznākšanas gadam.
Konkrētajam elektromobilim ir 204 ZS, kas ļauj MG4 salīdzināt ar attiecīgas jaudas un izmēra Volkswagen grupas un citiem populāriem kompaktajiem elektrauto. MG4 sver tikai 1,6 tonnas, tātad tikpat cik šāda izmēra automašīna ar parastu degvielas dzinēju. Jaudīgākais MG4 XPOWER ar diviem elektromotoriem 100 km/h sasniedz tikai 3,8 sekundēs. Pirms diviem gadiem Gudvudas ātruma festivālā MG demonstrēja XPOWER īpašo versiju EX4, kas tika izgatavota par godu monstrozā B grupas rallija auto MG Metro 6R4 četrdesmit gadu jubilejai.
Salona krāsa visiem MG4 ir vienāda - "melns ar melnu". Toties virsbūves krāsas ir visdažādākās, līdz pat oranžai kā McLaren formula. Parakājoties MG4 ekrānā ar atrast arī viena pedāļa režīmu, kur bremžu vietā tiek izmantota rekuperācija. MG4 ir visai neparasts kameru komplekts, atpakaļskata kameras attēls atgādinu skatu ārdurvju actiņā. Bet citādi var redzēt, ka SAIC koncerns MG4 centies pielīdzināt Eiropas standartiem. Nu kaut vai ventilācijas lūciņas, kas eleganti salaistas vienā līmenī ar paneļa dekoru. Aizmugurē MG4 stipri vien līdzinās ID3 - nav tā ka vietas nebūtu nemaz, bet nav arī ļoti daudz.
Nav noslēpums, ka Ķīnā jau iznācis otrās paaudzes MG4, kas ir modernāks un garāks. Taču ražotājs ziņo, ka Eiropā abu paaudžu modeļus tirgos paralēli, tātad šis MG4 nekur nepazudīs un noteikti būs lētāks.