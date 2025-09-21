Iedzīvotāju aizplūšana turpinās: Rīgas piepilsētās strauji aug dzīvokļu cenas
Rīgas apkaimē vidējā darījumu cena ar dzīvokļiem jaunajos projektos 2025. gada pirmajā pusgadā sasniedza 1779 eiro par kvadrātmetru, kas ir par 11 % vairāk nekā 2024. gada otrajā pusgadā un par 15 % vairāk nekā 2024. gada pirmajā pusgadā, teikts jaunākajā "Arco Real Estate" sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.
Cenu kāpums jauno projektu segmentā ap Rīgu bijis ievērojami straujāks nekā Rīgas mikrorajonos, kur 2025. gadā cenas pieaugušas vien par 4 %, teikts pārskatā. Rīgas piepilsētās darījumu skaits ievērojami pieaudzis: par 28 %, salīdzinot ar 2024. gada beigām, un par 39 %, salīdzinot ar tā pirmo pusgadu.
Saskaņā ar "Arco Real Estate" datiem, 2025. gada pirmajā pusgadā visbiežākie darījumi ar dzīvokļiem jaunajos projektos tika reģistrēti Mārupes novadā - 142 darījumi.
To skaits pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējo gadu: 2024. gada pirmajā pusgadā tika reģistrēti 77 darījumi, bet visa gada laikā - 180. Uzņēmums prognozē, ka šogad Mārupē būs ievērojami vairāk darījumu.
Otro vietu pēc darījumu skaita ieņem Ropažu novads, kur 2025. gada pirmajā pusgadā reģistrēti 94 darījumi, kas ir par 47 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Trešajā vietā ierindojas Ķekavas novads, kur darījumu skaits saglabājies aptuveni tāds pats kā pirms gada.
Visaugstākā vidējā darījumu cena jaunajos projektos 2025. gada pirmajā pusgadā bija Mārupes novadā, kur cenas pieauga vidēji par 13 %.
Dārgākais dzīvoklis jaunajā projektā Rīgas apkaimē šajā periodā tika pārdots Mārupes novadā, Piņķos, ciematā Saliena, projektā "Parklife Apartamenti" - par vairāk nekā 3500 eiro par kvadrātmetru.
Saskaņā ar "Arco Real Estate" datiem, visstraujāk vidējā cena pieaugusi Ropažu novadā 0 par 16 %. Savukārt Saulkrastu novadā vidējā darījumu cena būtiski samazinājusies - par 27 %, un tieši tur 2025. gadā fiksēta zemākā vidējā cena dzīvokļiem jaunajos projektos. Ķekavas novadā vidējā cena nedaudz samazinājusies par 2 %.
Pārskatā norādīts, ka 2025. gadā darījumi ar dzīvokļiem jaunajos projektos ap Rīgu visbiežāk tika slēgti cenu diapazonā no 1200 līdz 1400 eiro par kvadrātmetru. Šajā cenu segmentā visvairāk darījumu notika Ropažu novadā.
Diezgan daudz darījumu tika reģistrēti arī cenā no 1600 līdz 1800 eiro par kvadrātmetru - no tiem lielākā daļa (39 %) bija Mārupes novadā.