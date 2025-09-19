No 15. oktobra neregulārie autobusu reisi uz Krieviju un Baltkrieviju tiks ierobežoti
Satiksmes ministrija (SM) ir uzdevusi Autotransporta direkcijai (ATD) veikt tiesisko pamatojumu iecerei nepagarināt licences regulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem no Latvijas uz Krieviju un Baltkrieviju, informēja ministrijā.
ATD informēja, ka patlaban no Latvijas pasažieru pārvadājumus ar autobusu veic četros maršrutos uz Krieviju un trijos maršrutos uz Baltkrieviju.
Pārvadājumus uz Sanktpēterburgu veic SIA "VISSA", kuras maršruta atļaujas derīguma termiņš beigsies 2027.gada 21.aprīlī.
SIA "Norma-A", kas pasažieru pārvadājumus nodrošina ar zīmolu "Ecolines", maršrutā uz Sanktpēterburgu atļauja beigsies 2026.gada 23.maijā, uz Maskavu - 2027.gada 9.janvārī, bet ar pārsēšanos uz Kaļiņingradu - 2025.gada 1.novembrī.
Savukārt regulāros pārvadājumus ar autobusiem uz Baltkrieviju veic SIA "Latlines". Maršrutā uz Vitebsku "Latlines" atļauja beigsies 2026.gada 31.janvārī, uz Minsku - 2026.gada 26.februārī, bet uz Gomeļu - 2026.gada 27.jūnijā.
Daži no šiem maršrutiem netiek apkalpoti katru dienu.
Vienlaikus pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem tranzītā uz Krieviju bez pieturvietām Latvijā ir spēkā divas maršruta atļaujas no Rezinas un Kišiņevas Moldovā uz Maskavu, ko apkalpo Moldovas uzņēmums "Galiz-SV S.R.L" sadarbībā ar partneriem. Abas maršruta atļaujas ir spēkā līdz 2025.gada 4.novembrim.
Kā skaidroja direkcijā, lai pārtrauktu regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusu uz Krieviju un Baltkrieviju, ir nepieciešams ārējais normatīvais akts. Vienlaikus tā esot ierasta prakse, ka dažādu valstu pārvadātāji maršrutu apkalpošanai sadarbojas, tāpēc, ja Baltijas valstis nevienojas par pasažieru pārvadājumu uz Krieviju un Baltkrieviju pārtraukšanu, pasažieri izmantos savienotos maršrutus caur Lietuvu un Igauniju, kā arī aktivizēsies neregulētais segments, izmantojot mikroautobusus līdz deviņām sēdvietām, ieskaitot šoferi.
Piemēram, informācija "Lux Express" mājaslapā liecina, ka pasažieri var nokļūt no Rīgas uz Sanktpēterburgu ar pārsēšanos. SIA "Lux Express Latvia" valdes loceklis Aldis Ķibēns aģentūrai LETA norādīja, ka Latvijas uzņēmums veic reisus autobusu maršrutā no Rīgas uz Igaunijas Narvas robežkontroles punktu, tādēļ pasažieri var izlemt, vai turpināt ceļu tālāk ar citu autobusu kompāniju.
"Norma-A" valdes priekšsēdētājs Andris Podgornijs aģentūrai LETA norādīja, ka ir pāragri spriest par kādu ietekmi uz pārvadājumiem, jo maršrutu atļauju termiņi beidzas nākamgad un aiznākamgad. Vienlaikus viņš norādīja, ka uzņēmumam ir licences arī citās valstīs, tādēļ lielāka ietekme būtu, ja visu veidu pārvadājumi uz Krieviju un Baltkrieviju tiktu aizliegti visās Baltijas valstīs.
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) ceturtdien LTV raidījumā "Rīta panorāma" sacīja, ka apņēmies nepagarināt licences regulārajiem pasažieru pārvadājumiem uz Krieviju, proti, kad beigsies uzņēmumiem izsniegto pārvadājumu atļauju derīguma termiņš, tās netikšot atjaunotas un pagarinātas.
Plānots no 15.oktobra pasažieru pārvadātājiem, kas veic starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, liegt šķērsot robežu ar Baltkrieviju un Krieviju Pāternieku, Grebņevas un Terehovas robežšķērsošanas vietās.
Švinka iepriekš norādīja, ka SM sadarbībā ar ATD un konsultējoties ar Iekšlietu ministriju ir apkopojusi datus, kas rāda pasažieru skaita pieaugumu autobusu pārvadājumos uz Baltkrieviju un Krieviju. Ministrs uzsvēra, ka šāda situācija pastiprina drošības riskus uz valsts ārējās robežas, tāpēc sagatavots normatīvais regulējums, kas paredz ierobežojumus pasažieru pārvadājumos uz Baltkrieviju un Krieviju.
Vienlaikus tiks saglabātas minimālas un regulētas pasažieru pārvietošanās iespējas, izmantojot regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, kas organizēti saskaņā ar starpvaldību divpusējo nolīgumu nosacījumiem un Latvijas nacionālajiem tiesību aktiem.
Neregulārie pārvadājumi ir vienreizēji autobusa braucieni, kas dodas norīkojumā, izpilda iepriekš izplānotu maršrutu, piemēram, ekskursiju, braucienu uz sporta spēlēm, teātri, Dziesmu svētkiem un citiem pasākumiem. Tāpat neregulārajos pārvadājumos autobusa šoferis pirms brauciena sākšanas zina pasažieru skaitu un attiecīgās grupas brauciena mērķi, skaidrots ATD mājaslapā.