"Nvidia Corp." līdzdibinātājs un vadītājs Džensens Huans
Bizness un ekonomika
Šodien 17:49
Pasaules vērtīgākais uzņēmums "Nvidia" investēs "Intel" piecus miljardus dolāru
ASV mikroshēmu un programmatūru ražotājs "Nvidia" investēs piecus miljardus dolāru pusvadītāju ražošanas uzņēmumā "Intel", ceturtdien paziņoja abi uzņēmumi. "Nvidia" un "Intel" sadarbosies, lai strādātu pie pielāgotiem datu centriem, kas ir mākslīgā intelekta infrastruktūru pamatā, kā arī pie personālo datoru produktiem.
Attiecībā uz datu centriem "Intel" ražos pielāgotas mikroshēmas, ko "Nvidia" izmantos savās mākslīgā intelekta infrastruktūras platformās, savukārt personālajiem datoriem "Intel" ražos mikroshēmas, kurās integrēta "Nvidia" tehnoloģija.
Šīs investīcijas nodrošinās ievērojamu atbalstu "Intel", kuru pēdējos gados nelabvēlīgi ietekmē konkurence, ko rada tādi mikroshēmu ražotāji kā Taivānas TSMC un Dienvidkorejas "Samsung". Investīcijas vēl nepieciešams apstiprināt regulatoriem.
2025. gada 9. jūlijā "Nvidia" kļuva par pirmo uzņēmumu pasaulē, kura tirgus kapitalizācija pārsniedza 4 triljonus ASV dolāru (3,38 triljonus eiro). Vēlāk tas ir izdevies tikai "Microsoft".