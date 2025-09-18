Nezaudē vēl vienu gadu - Biznesa vadības koledžā uzņemšana studijās turpinās!
“Neatliec uz rītu, ko vari izdarīt šodien!” Šis sakāmvārds pazīstams daudzās tautās un valodās, jo atlikt ir ik viena cilvēka dabā. Rēķinu apmaksu, zvanu draugam, kādu ikdienas pienākumu. It kā sīkumi, kas var šķist nekaitīgi, taču šis ieradums nemanāmi iesakņojas arī svarīgās izvēlēs. Mēs atliekam attīstību, karjeras soļus, izglītību, atrunājoties, ka vēl jau paspēsim. Tā rodas prokrastinācija – klusais vilinājums dzīvot, kā līdz šim, cerot, ka viss sakārtosies pats no sevis.
Bet nekas nenotiek pats no sevis. Jo vairāk atliekam, jo vairāk iespēju zūd un rodas sajūta, ka dzīve rit uz priekšu bez mums. Gadi iet, bet CV pretī augstākās izglītības ailītei joprojām tukšums vai, labākajā gadījumā, ieraksts - “nepabeigta.” Dažiem pēc vidusskolas gribas “paņemt pauzi,” citi pārtrauc studijas motivācijas vai finanšu trūkuma dēļ, vēl kāds saprot, ka izvēlētais virziens nav īstais. Rezultātā laiks iet, bet attīstība apstājas. Attīstība nav nejaušība, tā ir izvēle. Mācīties nozīmē ieguldīt savā nākotnē, lai nodrošinātu plašākas iespējas un izvēles brīvību. Lai tas notiktu, ir jāpieņem lēmums. Ne rīt - šodien! Tāpēc šajā rakstā paskatīsimies uz biežāk dzirdētajām atrunām un kā tās pārvarēt, lai izmantotu savas iespējas.
Gribu izbaudīt dzīvi. Šo atrunu bieži var dzirdēt no vidusskolas beidzējiem, kuri vēlas mazliet atpūsties, izbaudīt brīvību, neuzsākot neko jaunu. Tas ir saprotami - pēc gadiem skolas solā gribas atelpas brīdi. Tomēr šis brīdis nereti ieilgst un pārvēršas mēnešos, mēneši - gados. Studijas un dzīves baudīšana nav pretrunā. Mūsdienās var apvienot abus, jo elastīgas studiju formas ļauj studēt un vienlaikus nodarboties ar iemīļotajiem hobijiem vai strādāt. Piemēram, tālmācība jeb attālinātās studijas dod iespēju mācīties sev ērtā laikā un vietā, neatsakoties no ierastā ikdienas dzīves ritma.
Man nav naudas. Šī ir frāze, ar ko visvienkāršāk atrunāties, taču ne vienmēr tas ir nepārvarams šķērslis. Tam, ko ļoti vēlamies, mēs naudu atrodam. Pastāv elastīgas studiju maksas atlaides un dalītā maksājuma iespējas, pieejami valsts garantētie studiju aizdevumi ar izdevīgiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka vari iegūt izglītību tagad, neatliekot uz rītu. Studējošie šo iespēju izmanto arvien biežāk, jo tā ļauj mācīties bez stresa par ikmēneša rēķiniem vai neparedzētiem izdevumiem. Izglītība ir ieguldījums, kas atmaksājas. Tieši pateicoties aizdevumam, daudziem ir izdevies spert soli pretī labākai karjerai un stabilitātei. Nauda nav šķērslis ceļā uz nākotni.
Esmu par vecu, lai studētu. Diezgan ērti ir atrunāties ar vecumu - ko nu es, lai studē jaunie. Taču tendences pasaulē mainās, un ir pienācis laiks mainīt domāšanu. Studijas vairs nav tikai jauniešu privilēģija. Mūžizglītība un pieaugušo studijas ir stabila tendence visā Eiropā, arvien vairāk cilvēku atsāk mācības nobriedušā vecumā, lai mainītu profesiju, nostiprinātu prasmes vai vienkārši paplašinātu redzesloku. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijā arvien vairāk cilvēku izvēlas studēt pēc 30 gadu vecuma (CSP, 2024). Pieredze ir priekšrocība, jo pieaugušie studenti ir mērķtiecīgāki un apņēmīgāki. Šādiem cilvēkiem sevišķi piemērota ir tālmācība, jo attālināti studējot, mācību vielu vari apgūt sev ērtā laikā - no rīta, dienā vai kaut vēlu vakarā. Tāpēc vecums ir tikai atruna - īstais laiks studijām var būt jebkurā dzīves posmā.
Nezinu, vai spēšu pabeigt. Daudzkārt dzirdēta atruna ir bažas par to, vai izdosies studijas pabeigt. Šī nedrošība ir saprotama - studijas prasa laiku, disciplīnu un pacietību, un ikdienā var gadīties brīži, kad šķiet - visa ir pārāk daudz. Arī Latvijas statistika liecina, ka ap 40% studējošo studijas pamet, neieguvuši diplomu. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošajiem pārskatiem viens no galvenajiem iemesliem ir tieši motivācijas zudums un pārliecības trūkums par saviem spēkiem, un līdzīga tendence vērojama daudzviet Eiropā.
Viens no risinājumiem ir izvēlēties īsā cikla studiju formātu, iegūstot augstāko profesionālo izglītību ar valsts atzītu diplomu tikai 2,5 gadu laikā. Tas samazina studiju pārtraukšanas risku un ļauj ātrāk pielietot iegūtās zināšanas dzīvē. Šāds studiju modelis ir īpaši piemērots tiem, kuri vēlas ātrāk iekļauties darba tirgū un sākt pelnīt. Pirmā īsā cikla profesionālās augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā visas studiju programmas pilnībā attālināti, ir Biznesa vadības koledža. BVK dibināta jau 2003. gadā kā specializēta tālmācības koledža un vairāk nekā 20 gadu laikā uzkrājusi bagātīgu pieredzi e-studiju jomā. Šodien BVK ir arī lielākā koledža valstī studējošo skaita ziņā, kas apliecina gan tās kvalitāti, gan spēju pielāgoties studentu vajadzībām. Izvēloties piemērotu studiju programmu un saņemot atbalstu no pasniedzējiem un mentoriem, iespēja pabeigt studijas 2,5 gados ir pa spēkam ikvienam.
Atlikšana ir dabiska, taču tā atņem visvērtīgāko – iespējas. Ikviena atruna – “man nav laika,” “man nav naudas,” “esmu par vecu” vai “nezinu, vai spēšu pabeigt” – ir pārvarama. Tas prasīs apņēmību, disciplīnu un plānošanu, bet izglītība dod brīvību izvēlēties un iespējas augt. Mūsdienu izglītība vairs nenozīmē tikai klātienes lekcijas auditorijā noteiktos laikos. Elastīgais formāts, īsā cikla programmas un pieejamie studiju aizdevumi ļauj apvienot mācības ar darbu, ģimenes dzīvi un citām ikdienas aktivitātēm. Biznesa vadības koledža jau vairāk nekā 20 gadus palīdz studentiem īstenot šo soli – kā pirmā augstskola Latvijā, kas piedāvā visas programmas pilnībā attālināti.
Tagad ir īstais brīdis sākt! Uzņemšana Biznesa vadības koledžā turpinās, nepalaid garām iespēju un piesakies studijām. Vilciens vēl nav aizgājis, ir laiks pieņemt lēmumu un sākt ceļu pretī jaunām iespējām.