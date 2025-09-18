Hamburgas lidosta brīdina: tuvākajās dienās varētu būt traucējumi tās darbībā
Petrolejas trūkuma dēļ tuvākajās dienās gaidāmas lidojuma grafika izmaiņas, kavēšanās un atcelti lidojumi Hamburgas lidostā, brīdina lidostas pārstāvji.
"Lidojumu darbība pašlaik ir stabila. Tomēr mēs sagaidām, ka tuvākajās dienās Hamburgas lidostā varētu būt gaidāmas lidojumu grafika izmaiņas un lidojumu kavēšanās," paziņoja lidosta. "Aviokompānijas Hamburgas lidostā pašlaik skar neparedzēts petrolejas trūkums un aviokompānijas un to piegādātāji cītīgi strādā pie risinājuma."
Lidosta aicina pasažierus sekot līdzi sava lidojuma statusam un sazināties ar attiecīgo aviokompāniju vai tūrisma operatoru palīdzības tālruņiem, ja nepieciešama lidojuma pārrezervēšana vai atcelšana.
Petroleju lidostai parasti piegādā naftas pārstrādes rūpnīcas Heidē. Pašlaik nav pieejama informācija par lidmašīnu ekspluatācijai nepieciešamās degvielas trūkuma cēloni un apmēru, tomēr sākotnējā informācija neliecina, ka pie vainas varētu būt sabotāža vai teroristu darbība.
Saskaņā ar lidostas sniegto informāciju, lidmašīnu degvielas uzpildīšana ir aviokompāniju un piegādātāju ziņā un Hamburgas lidostas degvielas uzpildes stacijas operators nav iesaistīts petrolejas iegādē, glabāšanā, pārdošanā vai piegādē. "Kā lidosta mēs tikai nodrošinām telpu; mums nepieder tvertnes vai citas iekārtas, aprīkojums vai transportlīdzekļi, kas iesaistīti degvielas uzpildes procesā," teikts lidostas paziņojumā.