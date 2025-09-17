Federācijas vadītāja: Latvijas aizsardzības industrijas apgrozījums pērn bija 1,94 miljardi eiro
Latvijas aizsardzības industrijas apgrozījums pērn bija 1,94 miljardi eiro, kas ir par 3% mazāk nekā gadu iepriekš, trešdien mediju pasākumā sacīja Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas ("DAIF Latvija") valdes priekšsēdētāja Elīna Egle-Ločmele.
Viņa norādīja, ka tie ir dati par 120 federācijas biedru apgrozījumu.
"DAIF Latvija" biedri pērn nodokļos valstij nomaksājuši 242 miljonus eiro, kas ir par 4% vairāk nekā 2023. gadā.
Savukārt federācijas biedru peļņa pērn bijusi 234,8 miljonu eiro apmērā, kas ir par 30% mazāka nekā 2024. gadā. Egle-Ločmele atzīmēja, ka peļņas samazinājums var radīt grūtības industrijas izaugsmei.
"DAIF Latvija" biedri kopumā nodarbina 11 891 darbinieku, kas ir par 0,34% vairāk nekā 2023. gadā.
Egle-Ločmele uzsvēra, ka industrijai ir liels potenciāls, taču kopumā Latvijai aizsardzības iepirkumos ir jāskatās, ko un kā iepērk, pēc iespējas vairāk izmantojot vietējo uzņēmumu piedāvātās preces un pakalpojumus.
"DAIF Latvija" ir izveidota 2013. gada pavasarī. Federācija ir drošības un aizsardzības industriju, kā arī pētniecību pārstāvoša organizācija nacionālā un starptautiskā līmenī. "DAIF Latvija" apvieno 144 uzņēmumus, izglītības un pētniecības iestādes, kā arī asociētos biedrus.