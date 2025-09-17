Stacijas, kas gatavas uzlādēt arī elektrisko "Rolls Royce"
Jaunākajiem elektromobiļiem nepieciešama jaudīga uzlāde, un tādu gatavas nodrošināt "Neste MY Renewable Charge" stacijas.
"Nestes" jaunākā elektroauto uzlādes stacija izbūvēta Purvciemā. "Šī ir stacija ar kopējo jaudu 300 kW. Tas nozīmē, ka elektromobiļi ar 800 voltu strāvu var lādēt līdz pat maksimālajiem 300 kW, bet 400 voltu - līdz 160 kW," skaidro Neste Latvija elektrouzlādes biznesa attīstības vadītāja Ieva Spicberga.
Vai ir zināms, kādu marku un modeļu automašīnas visbiežāk tiek lādētas Neste stacijās? "Kopumā redzam, ka tiek lādētas Tesla, Audi, Škoda markas automašīnas. Ļoti interesanti dati liecina, ka automašīnas nereti tiek pieslēgtas ar 2 - 3% uzlādes atlikumu," stāsta Ieva Spicberga.
Elektromobiļu lādētāji visbiežāk atrodas zem klajas debess, un nokrišņu laikā tas nav patīkami. "Īpaši esam piedomājuši, jo mums ir jumts un apgaismojums. Vakara stundāsa process ir ērts un drošs," apgalvo Ieva. Pie tam pēc septiņiem vakarā šis process ir arī lētāks, 29 centi par kWh no septiņiem vakarā līdz septiņiem rītā. Uzlādes stacija Dzelzavas ielā ir jau piektā "Neste MY Renewable Charge" tīklā.