Valainis: lai mazinātu dzīves dārdzību, jāsper soļi pārtikas un zāļu cenu kritumam
Finansējums Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) budžeta prasību izpildei būtu rodams lielākā valsts tēriņu mazināšanā, trešdien intervijā TV3 izteicās viens no ZZS līderiem, ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Pēc politiķa vārdiem, ZZS uzstājot, lai valsts centrālais aparāts "uzrāda lielākas ambīcijas" tēriņu mazināšanā. Viņš apgalvoja, ka tikšot panākti lielāki ietaupījumi par sākotnēji atrastajiem 170 miljoniem eiro. "Mēs visu laiku piedāvājam pārskatīt arī funkcijas, varbūt no kādām atsakoties," izteicās Valainis, vienlaikus gan nevienu konkrētu jaunu taupības priekšlikumu paša vadītajā ministrijā vai valsts pārvaldē kopumā nenosaucot.
Valainis klāstīja, ka jāmazina dzīves dārdzība Latvijā, un šorīt intervijā šajā kontekstā bez pārtikas cenām piesauca arī zāļu cenas, kas esot jāmazina.
Runājot par ZZS prasību par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes mazināšanu, Valainis vērtēja, ka pašlaik jau visi koalīcijas partneri piekrītot šādam solim, bet vēl tiekot diskutēts, kurām preču grupām un kāda būs pazeminātā PVN likme. Līdzekļi PVN samazināšanai esot meklējami taupības pasākumos.
Ministrs uzstāja, ka viņam esot izdevies stabilizēt pārtikas cenas Latvijā, lai arī inflācijas dati rāda pretējo. Pēc Valaiņa vārdiem, cenas esot stabilizētas vai "pat iet uz leju" "zemo cenu groza" pārtikas produktiem, bet lielais cenu lēciens noticis pirms pāris gadiem, nevis pašlaik.
Savukārt skaidrojot ZZS prasības par mazo skolu saglabāšanu, ieviešot jauno skolu finansēšanas modeli, Valainis sacīja, ka ZZS vēloties, lai tiktu saglabātas ap 30 skolas, kurās mācoties "nevis pāris", bet gan 40 līdz 80 bērni. Lielākās galvaspilsētas skolās šāds skolēnu skaits mācās divās līdz trīs klasēs.