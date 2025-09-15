Auto un tehnoloģijas
Ieskats "Cupra" draugu ikgadējā ballītē
6. septembrī "Cupra" zīmola fani pulcējās ikgadējā "Cupra Summit" ballītē.
Vispirms "Cupra" karavāna devās uz 333. trasi, kur 166 ekipāžas piedalījās "Cupra Challenge". Divu paaudžu "Cupra Formentor" modeļu pārākumu šoreiz izjauca krietns skaits jaunāko "Cupra Terramar", kā arī pa kādam elektromobilim.
Pēc "Autobrava Motors" aprēķiniem "Cupra Summit" šogad apmeklēja apmēram 900 automašīnu īpašnieki, draugi un ģimenes locekļi. Visiem bija iespēja vērot Baltijā pirmo "Cupra DJ Battle" jeb dīdžeju cīņu uz skatuves. Mums ir arī uzvarētājs - DJ Alex-O. Pirms lielā noslēguma tika apbalvotas arī trīs labākās ekipāžas "Cupra Challenge".