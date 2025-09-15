"Rietumu Banka" piešķir 3,56 miljonu eiro kredītu divu vēsturisku ēku rekonstrukcijai Rīgā, Latgales priekšpilsētā
"Rietumu Banka" ir piešķīrusi 3,56 miljonu eiro SIA FRB divu vēsturisku ēku Rīgā, Latgales priekšpilsētā, Daugavpils ielā iegādei un rekonstrukcijai. Īpašumi ir vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi, kas, saglabājot arhitektūras vērtības, pēc renovācijas pārtaps par mūsdienīgu dzīvokļu namiem. Līdztekus uzņēmums kredītu daļēji izmantos apgrozāmo līdzekļu apjoma palielināšanai.
Pēc renovācijas darbu pabeigšanas īpašumos būs pieejami 59 dzīvokļi ar kopējo platību aptuveni 1929 m2, papildus, pagraba telpā plānots izbūvēt noliktavas.
“Mēs redzam, ka Rīgas mājokļu tirgū ir noturīgs pieprasījums pēc moderniem, pilnvērtīgi atjaunotiem īpašumiem tieši vēsturiskās ēkās, jo tām parasti ir laba atrašanās vieta pilsētas centrā vai tā tiešā tuvumā, kā arī īpaša vērtība, ko sniedz tieši vēsturiskā mantojuma konteksts. Ar konkrētajiem investoriem šī jau ir pārbaudīta sadarbība, jo jau sadarbojamies citā projektā, kurā tiek atjaunota jūgendstila ēka A. Čaka ielā,” saka "Rietumu Bankas" valdes loceklis, Kredītu pārvaldes vadītājs Artūrs Jukšs.
Namīpašumi ir celti 1909. gadā un to autors ir arhitekts Heinrihs Devendruss, kas ir projektējis vēl virkni ēku tieši Latgales priekšpilsētā.
“Mūsu skatījumā Latgales priekšpilsēta ir daudzsološs un pievilcīgs Rīgas rajons, kas līdz šim nav ticis pienācīgi novērtēts, lai gan atrodas stratēģiski izdevīgā vietā un piedāvā augstu dzīves kvalitāti — gan izklaides, gan atpūtas, gan infrastruktūras ziņā. Esam pārliecināti, ka jau tuvākajā laikā šajā apkaimē redzēsim arvien vairāk renovētu ēku, jo būtiska daļa īpašumu pircēju tieši vēsturiskajos Rīgas rajonos meklē savu nākamo mājokli. Šeit saglabātais arhitektūras mantojums apvienojumā ar mūsdienīgām ērtībām rada unikālu dzīves vidi un piešķir šim rajonam lielu izaugsmes un investīciju potenciālu,” saka SIA FRB valdes loceklis Vitālijs Fedulovs.
Būvniecības darbus veiks SIA DBU, kurai jau ir nozīmīga pieredze vēsturisku ēku renovācijā.