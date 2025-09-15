Austrālijas bankai nāksies maksāt rekordlielu soda naudu
Austrālijas finanšu uzraudzības iestāde (ASIC) paziņojusi, ka vienai no valsts lielākajām bankām "ANZ" nāksies maksāt rekordlielu soda naudu 240 miljonu Austrālijas dolāru, jeb aptuveni 136 miljonu eiro, apmērā.
Sods bankai piemērots par "plaši pielietotu negodprātīgu praksi", kas ietvēra gan maldinošas procentu likmju norādes, gan arī maksu iekasēšanu no jau mirušiem klientiem. ASIC norādīja, ka banka atkārtoti pievīla sabiedrības locekļu uzticību.
""ANZ" atkal un atkal ir pievīlusi austrāliešu uzticību,” sacīja ASIC vadītājs Džo Longo. “Bankas pastāv, pateicoties sabiedrības locekļiem, kas tai uzticas. Bankai piemērotais naudassods atspoguļo tās nepieņemamo rīcību un šīs uzticības nodošanu.” Arī ASIC vietniece Sāra Korta uzsvēra, ka klienti paļāvās uz bankas godīgumu: “Pat tik būtiskās lietās kā pareizu procentlikmju piemērošana banka ir izgāzusies.”
ANZ vadītājs Pols O’Sallivans atzina bankas kļūdas un publiski atvainojās: “Fakts ir tāds, ka mēs pieļāvām kļūdas, kuras atstāja nopietnas sekas uz sabiedrību un nodarīja kaitējumu mūsu klientiem.” Viņš apgalvoja, ka uzņēmums jau veicis nepieciešamos pasākumus un saucis pie atbildības atbildīgos vadītājus.