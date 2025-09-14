Darbu "Grindeks" valdē pametis Andrejs Liberts
Darbu zāļu ražotājas AS "Grindeks" valdē atstājis valdes loceklis Andrejs Liberts, liecina "Firmas.lv" informācija.
Patlaban kompānijas valdē strādā tikai valdes priekšsēdētājs Jānis Romanovskis, kurš amatā iecelts 12.augustā bijušā valdes priekšsēdētāja Jura Hmeļņicka vietā.
"Grindeks" valdes priekšsēdētāja amatā Hmeļņickis pavadīja divus pilnvaru termiņus.
"Grindeks" padome pieņēmusi lēmumu tagad raudzīties citā stratēģiskā virzienā.
Jau ziņots, ka zāļu ražotāja "Grindeks" koncerna apgrozījums 2023.gadā bija 207,476 miljoni eiro, kas ir par 19,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet grupas peļņa saruka četras reizes - līdz 5,992 miljoniem eiro. Finanšu dati par 2024.gadu vēl nav publiskoti.
Savukārt "Grindeks" mātesuzņēmums 2023.gadā strādāja ar 145,608 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,1% mazāk nekā 2022.gadā, bet "Grindeks" peļņa samazinājās 5,3 reizes - līdz 5,475 miljoniem eiro.
"Grindeks" koncernu veido "Grindeks", Latvijas "Kalceks" un "Namu apsaimniekošanas projekti", Igaunijas "Tallinas farmaceitiskā rūpnīca", kā arī Slovākijas "HBM Pharma". Kompānijas lielākais akcionārs ir "Liplat Holding", kas pieder Kirovam, Annai un Filipam Lipmaniem.