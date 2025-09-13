No komunālajiem maksājumiem līdz kredītkartēm - kas patiesībā stāv aiz kredītvēstures?
Daudziem zināms, ka kredītvēsture ir būtiska kredīta piešķiršanai, bet ko tas patiesībā nozīmē? Ko banka izvērtē aizņēmumu pretendentu kredītvēsturē? Vai neapmaksāts autostāvvietas sods var kļūt par šķērsli mājokļa kredīta saņemšanai?
"Luminor" mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais sniedz padomus, kā saglabāt labu kredītvēstures reputāciju un ko izvērtē banka, izskatot kredītu pieteikumus.
Seko līdzi savai kredītvēsturei
Kredītvēsture ir pārskats par personas pagātnes jeb jau izpildītajām, kā arī spēkā esošajām finansiālajām saistībām - hipotekārajiem kredītiem, patēriņa kredītiem, auto līzingiem, studiju kredītiem, kredītkartēm vai kredītlīnijām, apsaimniekošanas vai telekomunikāciju rēķinu apmaksas paradumiem, pat stāvvietas sodiem, tajā skaitā maksājumu kavējumiem un parādiem. Proti, kredītvēsturē ietilpst visas iedzīvotāju uzņemtās finansiālās saistības un to izpildes disciplīna. Kredītvēsture ietver informāciju par klienta finanšu paradumiem un kalpo kā detalizēts pārskats par klienta vispārējo finansiālo atbildību un to, kā līdz šim pārvaldītas finansiālās saistības.
Visa šī informācija tiek apkopota dažādos reģistros, piemēram, kredītinformācijas biroju datubāzēs vai Latvijas Bankas kredītu reģistrā, un tiek izmantota, lai noteiktu personas spēju uzņemties jaunas finansiālas saistības, piesakoties aizdevumam, kredītkartēm vai cita veida finanšu pakalpojumiem.
Bankām ir piekļuve apjomīgām datubāzēm, kurās varam pārliecināties un izvērtēt klientu kredītvēsturi, taču arī klientiem pašiem būtu ieteicams sekot līdzi saviem kredītvēstures datiem. To var izdarīt, apmeklējot attiecīgo kredītreģistru vietnes, piemēram, manakreditvesture.lv, un reģistrējoties ar saviem internetbankas datiem. Tā cilvēks var gūt daļēju ieskatu tajā, kā viņa kredīta pieteikums izskatās no bankas skatupunkta.
Kritēriji, ko izvērtē banka
Izskatot kredīta pieteikumus, bankas izvērtē virkni kritēriju gan tāpēc, lai aizdevuma izsniegšana atbilstu normatīvo aktu prasībām, gan arī tāpēc, lai banka spētu pēc iespējas labāk novērtēt klienta spēju atmaksāt aizdevumu un izsniegtais kredīts nekļūtu par nastu nākotnē.
Tiek ņemta vērā arī klienta esošo kredītu maksāšanas disciplīna, izmaiņas maksājumu grafikā atmaksas grūtību dēļ, kā arī jebkura cita informācija par kavētu saistību izpildi: daži kavēti rēķini var nebūt šķērslis, lai klientam piešķirtu, piemēram, hipotekāro kredītu, taču, banka redz, ka rēķinus nemaksā sistemātiski un parādi turpina krāties, kas var liecināt par finanšu grūtībām, ko jauns kredīts vēl tikai padziļinātu. Šāda kredītvēstures izpēte un saruna ar banku var ļaut cilvēkam objektīvi paraudzīties uz savu finansiālo situāciju un kredītu atmaksas disciplīnu un paradumiem.
Izvērtējot kredīta pieteikumu, bankas pievērš uzmanību arī netipiskām klientu darbībām ar finanšu līdzekļiem. Piemēram, ja katru mēnesi pēc algas saņemšanas pilnīgi visa nauda tiek izņemta no konta, tas var radīt papildu jautājumus, jo pat, ja kādam ir ieradums norēķināties ar skaidru naudu, rēķinu apmaksa tomēr parasti tiek veikta, izmantojot norēķinu kontus. Tāpat jautājumus var radīt, piemēram, regulāri un apjomīgi maksājumi kādai privātpersonai.
Apdomā pirms rīkoties
Kredītvēsture ir kā reputācija - tā veidojas ilgtermiņā, bet to ir iespējams ātri sabojāt. Lai saglabātu savu finanšu reputāciju augstā līmenī, ir disciplinēti jāveic visi maksājumi par visām uzņemtajām finansiālajām saistībām. Tāpat ļoti nopietni jāizvērtē arī lēmums kļūt par galvinieku vai līdzaizņēmēju kādas citas personas aizņēmumam - pat ja šis cilvēks ir tuvs, ir jārēķinās, ka dzīvē var gadīties situācija, kad viņa kredīta maksājumi ir jāsedz galviniekam vai līdzaizņēmējam, un arī šī informācija tiek iekļauta galvinieka vai līdzaizņēmēja kredītvēsturē. Nereti iedzīvotāji uz to ir raudzījušies kā formālu darbību, taču patiesībā tā ir nopietna atbildība, kas var ietekmēt potenciālos nākotnes aizņēmumus.