Latvijas uzņēmumos kā patiesie labuma guvēji ir ārvalstnieki; visvairāk - Krievijas pilsoņi
Latvijas uzņēmumos kā patiesie labuma guvēji norādīti ārvalstu pilsoņi no 117 valstīm, liecina Uzņēmumu reģistra sniegtā informācija.
Visvairāk - aptuveni 2400 - patiesie labuma guvēji ir Krievijas pilsoņi. Aptuveni 2150 Latvijas uzņēmumu patiesie labuma guvēji ir Lietuvas pilsoņi, bet ap 1650 - Igaunijas pilsoņi. Latvijā reģistrētos uzņēmumos patiesie labuma guvēji ir arī pilsoņi no tādām valstīm kā Tanzānija, Togo, Surinama, Sudāna un citām.
Pārdaugavā tapušā panorāmas rata projekta īstenotāja SIA "RPR operators" patiesais labuma guvējs, Krievijā dzimušais uzņēmējs Rustams Gilfanovs dažus gadus ir bijis iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā, kas ierobežo ārvalstu pilsoņu saimniecisko darbību.
Latvijā reģistrēto uzņēmumu "RPR operators" sākotnēji dibinājis Dimitrijs Uspenskis, taču tagad patiesais labuma guvējs ir Gilfanovs, kurš iesaistījies uzņēmumā un pārņēmis tajā vairākumu 2022. gada martā. Caur Maltā reģistrētu kompāniju "Racoonstruction Holding Limited" viņam pieder 55% no "RPR operatora" kapitāldaļām, bet pārējie īpašnieki caur uzņēmumu "Panoramica" ir Uspenskis, Darja Uspenska un Anatolijs Predkels, vēstīja žurnāls "Ir".
Bet pērn Jauns.lv ziņoja par to, kādi krievu oligarhi un Putina atbalstītāji paslēpušies Latvijā. Izdevums "The Insider" bija noskaidrojis, kā Krievijas oligarhi biznesu Latvijā veic caur viltus personām, bet Putina politiku publiski atbalstošie Krievijas iedzīvotāji turpina šeit izmantot personīgos īpašumus. Vēl vairāk, neraugoties uz centieniem mazināt Krievijas ietekmi, valstī veiksmīgi darbojas "Gazprom" meitaskompānija, bet Krievijas militārie darbuzņēmēji vienlaikus attīsta ražošanu arī Latvijā.