Eiropas elektroauto nespēj braukt bez Ķīnas
Eiropas atkarība no Ķīnā ražotiem akumulatoriem elektriskajiem automobiļiem rada riskus gan piegāžu drošībai, gan tehnoloģiskajai neatkarībai, teikts konsultāciju kompānijas “Deloitte” pārskatā.
Aptuveni 70% no pasaulē saražotajiem elektroauto akumulatoriem pērn izgatavoti Ķīnā un tikai 13% Eiropā, lēš “Deloitte”. Turklāt gandrīz visi no šiem akumulatoriem saražoti Ķīnas un Dienvidkorejas uzņēmumu struktūrvienībās, un tikai viens Eiropas Savienībā bāzēts ražotājs veicis ražošanu ierobežotā apjomā.
“Deloitte” uzskata, ka Eiropai būtu nepieciešams saražot vismaz 40% no pasaulē pieejamajiem elektroauto akumulatoriem. Akumulatori ir visdārgākais elektroauto komponents, kas nosaka automašīnu izmaksas, veiktspēju un nobraucamo attālumu.
Prognozēts, ka elektroauto akumulatoru tirgus ienākumi Eiropā pieaugs no 16 miljardiem eiro 2024. gadā līdz 54 miljardiem 2030. gadā. Atkarība no Ķīnas bija paredzama jau pirms gadu desmitiem, bet tolaik ekonomikas analītiķi trauksmi necēla.