Elektroenerģijas tarifi nākamgad, iespējams, nemainīsies, bet tik un tā nāksies maksāt vairāk
Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas tarifi nākamgad, visticamāk, nemainīsies, bet faktiskie maksājumi iedzīvotājiem tik un tā nedaudz pieaugs, jo no 1.janvāra beigsies spēkā esošais valsts atbalsts, skaidro AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.
Komentējot pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) šovasar publiskoto pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, Jansons teica, ka parasti no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniegtā projekta līdz apstiprinātajiem tarifiem notiek kaut kādas izmaiņas, bet vienlaikus ir skaidrs, ka AST tarifa samazinājums par 0,7% ir laba zīme, jo tas neaug.
"Tādēļ uz mūsu tarifu arī skatāmies pozitīvi, jo tas nozīmē, ka nepalielinās arī mūsu izmaksu bāze, kas saistīta ar pārvades tarifu, un visticamākais, ka arī mēs neiesim ar tarifa palielinājuma projektu," skaidroja Jansons.
Jautāts, vai "Sadales tīkla" tarifs varētu samazināties, viņš teica, ka jau pērnā gada beigās samazināja tarifa fiksēto daļu par 7-11% un mainīgo daļu par 1%.
"Tarifu metodoloģija ir tāda, ka ir dažādas izmaksas, un tad jāskatās, kā tās mainās, tostarp arī no mums neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, inflācija, elektroenerģijas cena tirgū un tamlīdzīgi," skaidroja "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs.
Ja kopējās izmaksu izmaiņas jeb delta nav lielākas par 1%, arī "Sadales tīkls" tarifā neko nemaina.
Šogad noteiktiem mājsaimniecību pieslēgumiem aizvien ir spēkā valsts atbalsts, kas no nākamā gada 1.janvāra beigsies.
Tas nozīmē, ka faktiskie maksājumi nedaudz pieaugs - atkarībā no pieslēguma veida par 0,2 eiro fiksētajai ikmēneša maksai līdz, maksimums, 3,5 eiro mēnesī, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Jau ziņots, ka 2024.gadā "Sadales tīkla" apgrozījums bija 371,812 miljoni eiro, bet peļņa - 28,256 miljoni eiro.
"Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.