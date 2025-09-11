Valdība apstiprinājusi akumulatoru bateriju vilcienu iegādi - Latvijā ražotie dīzeļvilcieni kļūs par pagātni
Vecos dīzeļvilcienus AS "Pasažieru vilciens" pakāpeniski aizstās ar mūsdienīgiem elektrovilcieniem ar akumulatoru baterijām. To iegādei un infrastruktūrai piešķirti 123 miljoni eiro, un pirmie maršruti savienos Rīgu ar Cēsīm un Daugavpili.
Plānots, ka līdz 2029.gadam tiks veikta vismaz deviņu jaunu BEMU elektrovilcienu vienību iegāde un BEMU uzlādes infrastruktūras izveide.
Satikmes ministrija (SM) informē, ka 2025.gada martā ES fondu tematiskās komitejas sēdē ir panākta vienošanās par SM priekšlikumu pārdalēm transporta, tostarp dzelzceļa nozarē, lai stiprinātu dzelzceļu kā transporta tīkla mugurkaulu un attīstītu reģionālo savienojamību.
BEMU iegādei ir pārdalīts ES fondu finansējums 94,082 miljonu eiro apmērā no pasākuma par dzelzceļa transporta attīstības un energoefektivitātes uzlabošanu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos, savukārt BEMU uzlādes infrastruktūras izveidei ir pārdalīts ES fondu finansējums 10,527 miljonu eiro apmērā no pasākuma par ieguldījumiem TEN-T tīkla autoceļu drošībā un vides piekļūstamībā.
SM norāda, ka BEMU elektrovilcieni pa neelektrificētu dzelzceļa līniju bez uzlādes var nobraukt no 80 līdz 100 kilometriem, pēc tam vilcienam jāuzlādē baterija. To var nodrošināt, izveidojot uzlādes infrastruktūru. Tāpat bateriju uzlāde notiek, vilcienam braucot pa elektrificētajiem posmiem, tāpēc garākos neelektrificētos maršrutos ir jāizveido uzlādes risinājums, lai vilciens veiktu visu maršruta ceļu.
Primāri BEMU vilcienus paredzēts izmantot vilcienu satiksmes nodrošināšanai starp Rīgu un attālākiem valsts reģioniem - maršrutos Rīga-Cēsis un Rīga-Daugavpils. Pēc ministrijā norādītā, minētajos maršrutos patlaban pastāv būtiska pasažieru plūsma, un līdz 2029.gadam dzelzceļa stacijās turpināsies peronu paaugstināto platformu izbūve.
Indikatīvi šajos maršrutos būtu nepieciešamas četras bateriju elektrovilcienu uzlādes stacijas. Maršrutā Rīga-Cēsis būtu nepieciešamas uzlādes stacijas Siguldā un Cēsīs, bet maršrutā Rīga-Daugavpils - Līvānos un Daugavpilī.
Ministrijā atzīmē, ka plānotās ES fondu investīcijas bateriju elektrovilcienu iegādei ir ar augstu gatavības līmeni. Autotransporta direkcija (ATD) patlaban īsteno iepirkumu par jaunu pasažieru pārvadāšanai paredzētu BEMU vienību piegādi. Atbilstoši iepirkuma prasībām visiem bateriju elektrovilcieniem ir jābūt nodotiem ekspluatācijā ne vēlāk kā 42 mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas datuma.
Savukārt BEMU uzlādes infrastruktūras izveidotājs un pēc tam arī īpašnieks būs VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz).
ES Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē šogad februāra vidū Briselē tika apstiprināti grozījumi Latvijas Atveseļošanas fonda plānā, paredzot 114 miljonus eiro "Rail Baltica" Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu daļas būvdarbiem. Savukārt nauda stacijā sākto būvdarbu turpināšanai pārdalīta, atsakoties no Rīgas ātrgaitas sabiedriskā transporta līnijas projekta īstenošanas par 40 miljoniem eiro un no bezemisiju vilcienu uzlādes infrastruktūras izveides par 74 miljoniem eiro.
Iepriekš SM pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka ministrija meklēs risinājumus dzelzceļa satiksmes nodrošināšanai neelektrificētās zonās, jo BEMU vilcienu projekts nav īstenojams atbilstoši Atveseļošanas fonda nosacījumiem.
Iepirkumā par bateriju elektrovilcienu iegādi pērn aprīlī tika saņemti divi piedāvājumi, no tiem atbilstošs konkursa prasībām un vērtējams bija tikai "Škoda Transportation - Škoda Vagonka" ("Škoda") piedāvājums.
Izmantojot ES fondu un Latvijas valsts budžeta līdzekļus, paredzēts iegādāties deviņus bateriju elektrovilcienus. Iepirkuma dokumentācijā ir paredzēta iespēja papildu finanšu iespēju rašanas gadījumā iegādāties vēl papildu vienības.