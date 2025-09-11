“Energiapartner”: BESS ļauj līdzsvarot enerģijas patēriņu un stabilizēt elektrotīklu
Izmantojot enerģijas uzglabāšanas sistēmu BESS, uzņēmēji var paši vadīt savu enerģijas patēriņu, efektīvāk izmantot atjaunojamos energoresursus un līdzsvarot elektroenerģijas piedāvājumu un pieprasījumu reāllaikā, pastāstīja atjaunojamās enerģijas risinājumu uzņēmumā SIA “Energiapartner”.
“Energiapartner” sadarbībā ar “Agrolats Grupas” uzņēmumu AS “Agrofirma Viļāni” uzstādījusi jaunu enerģijas uzglabāšanas sistēmu ar kopējo jaudu 1,08 MW/2,15 MWh. Projekta pabeigšana iezīmē nozīmīgu soli ceļā uz ilgtspējīgu un tehnoloģiski modernu enerģijas pārvaldību.
“Projekts apliecina, ka ar mērķtiecīgu sadarbību starp būvniecības nozares profesionāļiem un apņēmīgu īpašnieka iesaisti iespējams sasniegt augstus rezultātus un virzīties uz zaļāku un noturīgāku enerģētikas nākotni,” teic “Energiapartner” vadītājs Gints Buivids.
“Enerģijas tirgus ir dinamisks, piedāvājot neticamas iespējas tiem, kam ir pareizie rīki, un viens no pirmajiem BESS Latvijā sekmēs balansēšanas tirgu attīstību. “Energiapartner” ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi BESS projektu īstenošanā Igaunijā, un šis projekts ir spilgts piemērs, kā to veiksmīgi pārnest uz Latviju. Lepojamies ar paveikto un pateicamies Sadales tīkla un Augstsprieguma tīkla speciālistiem par sadarbību, kas ļāva projektu nodot laikā un atbilstoši visām prasībām,” gandarīts ir “Energiapartner” ekspluatācijas un tehniskās apkopes vadītājs Vilis Deimantovičs.
Pēc V. Deimantoviča vārdiem, šāda mēroga uzglabāšanas sistēmas uzstādīšana nozīmē būtisku ieguldījumu Latvijas energosistēmas drošībā un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā. Sistēma jau ir pieslēgta elektrotīklam un aktīvi darbojas – gan kā lokāls enerģijas stabilizācijas rīks, gan kā resurss frekvences balansēšanas tirgū.
Objekta īpašnieks AS “Agrofirma Viļāni” ne vien veicināja sistēmas ieviešanu, bet arī aktīvi iesaistījās risinājumu izvēlē, balstoties uz uzņēmuma ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem. Šovasar Viļānos uzstādīta desmit bateriju sistēma, kas tiek vadīta ar viedo CapaloAI programmatūru.
““Agrolats Grupas” uzņēmumi enerģētikas jomā jau uzkrājuši nozīmīgu pieredzi – gan biogāzes ražošanā, gan koģenerācijā, gan arī sašķidrinātā biometāna ražošanā AS “Agrofirma Tērvete”,” stāsta AS “Agrolats Holding” valdes loceklis Mārtiņš Muižnieks.
“Balstoties uz iepriekšminēto pieredzi, kā arī izvērtējot tirgus attīstību, BESS integrācija mūsu uzņēmumu darbībā likās pareizs stratēģisks solis lielākas enerģētiskās neatkarības un elastības virzienā. Plānojam uzstādīt jaudas ziņā ekvivalentu BESS arī AS “Agrofirma Tērvete” un citos mūsu uzņēmumos. Būtiski uzsvērt, ka šī projekta nozīme neaprobežojas tikai ar “Agrolats Grupas” uzņēmumu ieguvumiem – tas ir būtisks ieguldījums arī visas Latvijas energosistēmas drošībā un stabilitātē,” uzskata M. Muižnieks.
Plānots, ka līdzīgi BESS tiks uzstādīti arī citos “Agrolats Grupas” uzņēmumos vairākās Latvijas pilsētās.