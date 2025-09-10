Pirmaiz izbrauciens ar Lynk & Co lādējamo hibdrīdu ar 200 km sniedzamību
Ar Lynk & Co 08 pirmo reizi braucām Zviedrijā. Tagad lielākais Eiropas tirgū pieejamais "links" sasniedzis Latviju - laiks vietējam testa braucienam.
Melnā krāsā 4,8 metrus garais SUV izskatās sevišķi eleganti, jo lakotās riteņu arku uzlikas saplūst ar pārējo virsbūvi. Tāpat kā citiem Lynk modeļiem 08 ir zīmolam raksturīgas detaļas - izbīdāmi rokturi un spogulis, kas regulējas kopā ar korpusu. Durvis ir bez stikla rāmja - drosmīgs risinājums lielam krosoveram.
Tā kā Lynk & Co 08 ir lādējamais hibrīds, vāciņi tam ir abās pusēs. Īsts meistarstiķis ir aizmugurējie lukturi, kuru kaskādes pa īstam var novērtēt tikai tumsā. Lielam krosoveram pienākas arī liels bagāžnieks, bet vai tā tilpumu nav apēdusi lielā hibrīda baterija? Visu nē! Atstāta neliela kabatiņa kabelim. Diemžēl Lynk nav piestrādājis pie pārsega, tāpēc tas iznācis vienkāršs un mazliet paviršs.
Lynk & Co 08 ir divu veidu salonu apdares. Gaišā krāsā tas viegli sasniedz premium izskatu. Ar tumšu nav tik vienkārši, taču šī 08 iekšiene nav vis melna, bet ga tumši zila. Papildus eleganci piešķir vara krāsas dekori. Ātrumā ieliekam ar sviru zem stūres kā daudzās mūsdienu automašīnās. Turpretim durvju atvēršana ir unikāla. Ja gribam izkāpt, jānospiež podziņa.
08 ir tikai trešais Lynk modelis mūsu tirgū. Mūsa Motors Rīga nolēmis, ka tas ir pietiekams iemesls, lai zīmolam būtu pašam savs autosalons. Normunds Piebalgs, Mūsa Motors Rīga direktors: "Klienti mūs var sastapt Skanstes ielā, blakus Volvo autosalonam. Godīgi sakot, esam pārsteigti, kā patērētājs uzņēmis šo zīmolu. Šobrīd BEV segmentā esam ieņēmuši 6% tirgus daļu, kas ir ļoti labs rezultāts."
Lynk & Co 08 ierašanās arī sola papildus vilkmi, jo tas ir līdz šim smalkākais zīmola modelis Latvijā. "Tas ir pilnvērtīgs PHEV un pirmais ar 200 km nobraukumu uz elektrības. Ļoti krāšņs auto līganu gaitu," stāsta Piebalgs.
Šīs automašīnas stiprā puse patiesi ir braukšanas komforts. Galvenais ir nepārspīlēt ar riepu spiedieniem, un viss būs kārtībā. Arī šajā milzenī izmantota pazīstamā Volvo elektrificēto modeļu tehnika. Elektromotors ir jaudīgāks par iekšdedzes agregātu. Sistēmas kopējā jauda ir 345 ZS, tikpat cik salīdzināmam V6 benzīna motoram. Taču patēriņš ir nesalīdzināmi mazāks. Pat braukšanas režīmi te ir kā elektromobilī, nevis degvielas automašīnā.
Tātad - Lynk & Co 08 gaumīgi izskatās, labi brauc un uzrunā ar tehnoloģijām. Bet pats labākais, ka var dabūt sākot ar 45 000 eiro.