“AirGuru” dāvina ceļotājiem dāvanu kartes 50 000 eiro vērtībā
Pirmie 500, kas reģistrēsies AirGuru.lv, tiks pie 100 eiro dāvanu kartes ceļojumam.
15. septembrī plkst.12:00 ceļojumu aģentūra SIA “AirGuru” Latvijā startēs ar vienu no savām iespaidīgākajām kampaņām. Lai pateiktos saviem klientiem un svinētu aktīvo darbību tirgū, “AirGuru” dāvinās dāvanu kartes 50 000 eiro vērtībā. Šāda vēriena pārsteigums ceļotājiem nav īstenots nevienā citā Latvijas tūrisma uzņēmumā, un tas būs lielisks iemesls piepildīt sen lolotus ceļojumu sapņus.
Pirmie 500 cilvēki, kas reģistrēs savu e-pastu mājaslapas AirGuru.lv kampaņas sadaļā, saņems dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Tās būs izmantojamas “AirGuru” ceļojumu iegādei, ļaujot piepildīt sen lolotus atvaļinājuma plānus par ievērojami zemāku cenu.
“AirGuru” Latvijas tirgū aktīvi darbojas divus gadus, un šajā laikā kļuvis pazīstams ar neierastu pieeju tūrisma pakalpojumiem. Ar tūroperatora licenci Lietuvā un ceļojumu aģentūras statusu Latvijā un Igaunijā, uzņēmums apvieno pieredzi un elastību, piedāvājot klientiem plašu pakalpojumu klāstu. “AirGuru” ceļotājiem nodrošina vairāk nekā 65 kompleksā tūrisma galamērķus, savukārt sadarbība ar lielākajiem Latvijas tūroperatoriem šo klāstu papildina vēl vairāk, nodrošinot iespēju izvēlēties no ļoti plaša un daudzveidīga ceļojumu piedāvājuma.
Ar uzsvaru uz ērtību – iespēju iegādāties ceļojumus tiešsaistē, neizejot no mājas, – un nepieradinātu mārketingu, kas lauž ierastos stereotipus, AirGuru sevi nostiprinājis kā modernu un dinamisku spēlētāju, kas ienes jaunu enerģiju nozarē.
“Ar nepieradinātu mārketingu un uzsvaru uz ērtumu mēs esam lauzuši daudzus nozares stereotipus – un turpināsim to darīt vēl aktīvāk. Šī kampaņa ir mūsu pateicība klientiem un reizē arī drosmīgs solis, lai ceļošana kļūtu vēl pieejamāka,” saka “AirGuru” Valsts reģiona vadītāja Egija Mazūre.