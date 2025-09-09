Jaunā Audi Q5 pirmais izmēģinājums
Ja no visiem esošajiem Audi modeļiem ļautu atstāt tikai vienu, kurš tad būtu? Daudzi, mirkli padomājuši, teiktu - Audi Q5, jo tas ir universāls modelis ar universālu konceptu, kas patīk ne tikai pirmajam pircējam, bet arī nākamajiem. Gan jau tā notiks arī nule debitējušo 3. paaudzes modeli, kas būs pieejams kā SUV, tā Sportback formātā.
TV Autoziņu izmēģināto Audi Q5 īpašu padara Sakhir Gold zelta krāsa, kas savulaik debitēja atjaunotajā Audi Q8. Te ir arī īpaši atvieglinātie Audi RS diski, un visjaunākie LED un OLED lukturi. Šajā ziņā interesants jaunums ir stopsignāla projekcija aizmugurējā stiklā. Ar vienu un to pašu stopsignāla bloku panākta divkārša drošība.
Aina zem motorpārsega ir bez pārsteigumiem - 2 litru benzīna dzinējs, kas uzstādīts gareniski. Tam ir 204 ZS, un šim Q5 ir arī quattro visu riteņu piedziņa.
Lai gan Audi Q5 riteņu bāze ir tāda pati kā pirms astoņiem gadiem, iekšpusē automobilis šķiet plašāks. Par to jāpateicas jaunajai paneļa arhitektūrai, kas līdzinās jaunajam A5 un Q6 e-tron. Te ir divi ekrāni plus trešais blakussēdētājam. Vienlaikus starta poga un dažas citas svarīgākās vadības ierīces izvietotas vienā blokā tieši pa vidu. Atsevišķas pogas gan atvēlētas tikai būtiskākajām funkcijām. Viss pārējais meklējams centrālajā ekrānā. Jaunais Q5 ir dažus centimetus garāks par otrās paaudzes modeli, taču vietas aizmugurē tāpēc diez vai kļuvis vairāk, jo pa vidu ir transmisijas tunelis.
Divu litru vieglā hibrīda benzīna motors ir loģiskākā izvēle. Tas tāpēc, ka lādējamais hibrīds uzreiz ir daudz dārgāks, bet V6 motors pieejams tikai jaudīgajam SQ5. Vai nevarētu braukt ar dīzeli? Viens ar 204 ZS jaudu Q5 ir atstāts. Bet, kad sākām braukt ar šo Q5, borta dators rādīja 860 km sniedzamību, un te jau nav 100 l bāka. Tātad vidējais patēriņš ir pietiekami zems, lai varam braukt ar benzīnu un vairs diži neilgoties pēc TDI.
Tas pēc kā gan varētu ilgoties un pat gribēt piemaksāt dažus tūkstošus ir pneimopiekare. Tā ļauj izmainīt klīrensu gandrīz neticamā diapazonā. No sportiski zema līdz visurgājēja augstumiem. Bet lielākais ieguvums no pneimopiekares ir vadāmība un gaitas īpašības.