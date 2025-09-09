Riga Waterfront uzsāk dzīvokļu rezervāciju projektā Park Residences
Riga Waterfront attīstītājs Eagle Hills piesaka jau ceturto projekta ēku Park Residences un uzsāk dzīvokļu rezervācijas. Dinamiskā atrašanās vieta, Andrejsalā, apvienojot pilsētas eleganci ar mūsdienīga dzīvesstila elementus, iezīmē nākamo nozīmīgo posmu vērienīgākajā Rīgas bijušo industriālo teritoriju attīstības projektā, kas veido jaunu dzīves telpu Daugavas krastā.
Eagle Hills valdes priekšsēdētājs Mohameds Alabbars: "Park Residences ir vēl viens nozīmīgs posms Riga Waterfront attīstībā. Tas nosaka toni tam, ko mēs vēlamies radīt šajā unikālajā projektā: ēkas un vidi, kas apvieno skaistumu un komfortu, veidojot modernu pilsētvides kopienu vienā no ievērojamākajiem galamērķiem Eiropā."
Park Residences piedāvā 232 rūpīgi pārdomātus vienistabas, divistabu un trīsistabu dzīvokļus, kā arī ekskluzīvas pilsētas villas ēkas pirmajā līmenī un šarmantus mansarda dzīvokļus. Katrs mājoklis ir veidots, lai nodrošinātu mūsdienīgu dzīves kvalitāti - ar ērtu piekļuvi pazemes autostāvvietai, kā arī velosipēdu un bērnu ratiņu novietnēm. Savukārt pilsētas villas izceļas ar privātām ieejām, piešķirot papildu individualitātes un privātuma sajūtu.
Balstoties uz apņemšanos veidot kopienu un zaļu dzīvesveidu, Park Residences projektā iekļauti divi unikāli pagalmi: labiekārtots iekšpagalms ēkas pirmajā līmenī un ekskluzīvs apzaļumots pagalms otrā stāva līmenī, kas paredzēts kā privāta oāze tikai ēkas iedzīvotājiem. Šīs telpas sniegs mierpilnu un harmonisku vidi, kur atpūtas brīžos baudīt dabisko dienasgaismu un svaigu gaisu.
Projekta pievilcību vēl vairāk pastiprina tā atrašanās vieta - tikai dažu soļu attālumā atradīsies unikāls gastronomijas un iepirkšanās centrs The Powerhouse, krasta promenāde un ērti sasniedzams pilsētas centrs. Park Residences atrodas unikālā vietā, kur satiekas Rīgas vēsturiskais šarms, mūsdienu dzīvesstils un dabas tuvums.
“Park Residences ir nozīmīgs projekts kopējā Riga Waterfront attīstības vīzijā - gan telpiskā, gan arī sava realizācijas laika zinā šī ēka ir vārti uz nākotnes Andrejsalu. Atrodoties uz robežškirtnes starp vēsturisko centru un jaunveidojamo apbūvi, tajā iemiesotas šai nozīmīgajai vietai atbilstošas estētiskās un dzīves telpas vērtības, - realizētas caur rūpīgi izvērtētiem tehniskajiem risinājumiem,“ skaidro ēkas autors Elvijs Sprudzāns, arhitektu biroja Sarma & Norde arhitekts.
Andrejsalas teritorijā šobrīd norisinās aktīvi būvniecības darbi, veidojot pamatus un pāļu konstrukcijas jau četrām dzīvojamo projektu ēkām. Vienlaikus tiek veikti infrastruktūras darbi visā teritorijā, izbūvējot jaunas ielas un komunikācijas.
Paredzams, ka Riga Waterfront pozitīvi ietekmēs pilsētas izaugsmi arī ārpus paša projekta īstenošanas robežām. Balstoties uz Eagle Hills starptautisko pieredzi, šāda mēroga attīstības projekti sniedz pievienoto vērtību visai pilsētai. Jaunie mājokļi piesaista uzņēmējdarbību, restorānus, izklaides industriju un investīcijas, radot tūkstošiem darba vietu gan būvniecības laikā, gan ilgtermiņā. Atjaunotā krastmala kļūs par pievilcīgu galamērķi Rīgas viesiem, ienesot jaunu enerģiju viesmīlības, nekustamo īpašumu un pakalpojumu sektoros.
Projekta attīstītāja Eagle Hills mērķis ir radīt ne vien plašu izsmalcinātu mājokļu piedāvājumu, bet arī veidot dzīvīgu galamērķi, kas nosaka jaunu kvalitātes standartu mūsdienīgu apkaimju attīstībai Rīgā.
Par Riga Waterfront
Riga Waterfront ir vērienīgs nekustamā īpašuma attīstības projekts, kura mērķis ir transformēt bijušās industriālās teritorijas Andrejsalā un Andrejostā jaunā, mūsdienīgā dzīves telpā pašā Rīgas sirdī. Riga Waterfront vīzija paredz radīt pārdomātu un ērtu pilsētvidi ar dzīvojamām ēkām, viesnīcām, plašu apzaļumotu publisko ārtelpu, pasaules līmeņa jahtu piestātni, kā arī The Powerhouse – unikālu gastronomijas un iepirkšanās centru vēsturiskajā spēkstacijas ēkā. Savukārt projekta vienojošais elements būs ainaviska promenāde gar Daugavu. Projektu īsteno Eagle Hills – vadošais nekustamā īpašuma attīstītājs un investīciju uzņēmums no Apvienotajiem Arābu Emirātiem.
Par Eagle Hills
Eagle Hills ir Abū Dabī bāzēts nekustamā īpašuma attīstītājs ar starptautisku projektu portfeli, kura vērtība ir aptuveni 30 miljardu ASV dolāru. Uzņēmums specializējas integrētu kopienu veidošanā un liela mēroga attīstības projektu izstrādē Tuvajos Austrumos, Āfrikā un Eiropā. Eagle Hills darbojas 12 valstīs trīs kontinentos, orientējoties uz piekrastes teritoriju attīstību, daudzfunkcionāliem projektiem un viesnīcām. Uzņēmums ir pazīstams ar savu inovatīvo pieeju pilsētu attīstībai un apņemšanos veicināt tūrismu un uzlabot infrastruktūru savas darbības reģionos