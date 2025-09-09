Bezdarbs Latvijā samazinās jau vairākus mēnešus pēc kārtas
Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad augusta bija 4,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1 procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) publiskotā informācija.
2025.gada augusta beigās NVA bija reģistrēti kopumā 43 011 bezdarbnieki, kas ir par 883 cilvēkiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, kad aģentūrā bija reģistrēti 43 894 bezdarbnieki.
Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis augusta beigās joprojām bija Rīgas reģionā - 3,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1 procentpunktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, bet augstākais reģistrētā bezdarba līmenis saglabājās Latgales reģionā - 10%, kas ir samazinājums par 0,2 procentpunktiem.
Kurzemē reģistrētā bezdarba līmenis augusta beigās bija 5,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš.
Savukārt Zemgalē un Vidzemē reģistrētā bezdarba līmenis augustā samazinājies par 0,1 procentpunktu un mēneša beigās bija attiecīgi 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita un 4,4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.
2024.gada beigās reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā bija 5,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.