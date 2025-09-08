Rīgā plāno pagarināt nakts sabiedrisko transportu
Pirmdien, 8. septembrī, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja atbalstīja lēmumu pagarināt nakts sabiedriskā transporta pilotprojektu līdz oktobra beigām.
Šogad, pēc piecu gadu pārtraukuma, Rīgas pašvaldība gada siltajā sezonā atjaunoja nakts sabiedriskā transporta satiksmi nedēļas nogalēs un svētku dienās. Šobrīd ir pieņemts lēmums, ka pilotprojektu varētu pagarināt līdz 26. oktobrim. Pilotprojekta laikā Rīgas pašvaldība vērtē, vai šādam pakalpojumam ir pasažieru pieprasījums, un pēc tā īstenošanas tiks vērtēts jautājums par sabiedriskā transporta ieviešanu pastāvīgos maršrutos.
Laika periodā no šī gada 17. maija līdz 7. septembrim nakts satiksmi izmantojuši 8181 pasažieris. Populārākais maršruts bijis N1 - 3241 pasažieris, N4 - 2970 pasažieri, bet N6 -1 970 pasažieri.
Pilotprojekta turpināšanai finansējums tiks piešķirts esošā budžeta ietvaros. Jautājums vēl tiks skatīts Rīgas domes sēdē.
Ja priekšlikums saņems Rīgas domes deputātu atbalstu, tad līdz oktobra beigām saglabāsies šādi nakts sabiedriskā transporta maršruti:
- Autobuss Nr. N1 maršrutā “Centrs – Teika – Jugla – Mežciems” kursē no pieturas “Centrālā stacija” pa Raiņa bulvāri, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības ielu, Gaisa tiltu, Brīvības gatvi, Silciema ielu, Murjāņu ielu, Juglas ielu, Malienas ielu, Hipokrāta ielu, Biķernieku ielu, Viļa Ģelbes ielu, Brīvības gatvi, Gaisa tiltu, Brīvības ielu, Brīvības bulvāri, Raiņa bulvāri līdz pieturai “Centrālā stacija”.
- Autobuss Nr. N4 maršrutā “Centrs – Āgenskalns – Zolitūde – Imanta” kursē no pieturas “Stacijas laukums” pa Marijas ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Bāriņu ielu, Nometņu ielu, Lapu ielu, Melnsila ielu, Kalnciema ielu, Ventspils ielu, Apuzes ielu, Anniņmuižas ielu, Rostokas ielu, Zolitūdes ielu, Jūrmalas gatvi, Anniņmuižas bulvāri, Bebru ielu, Kurzemes prospektu, Jūrmalas gatvi, Slokas ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu, 11. novembra krastmalu, 13. janvāra ielu, Marijas ielu līdz pieturai “Stacijas laukums”.
- Autobuss Nr. N6 maršrutā “Centrs – Purvciems – Pļavnieki – Dārzciems” kursē no pieturas “Stacijas laukums” pa Marijas ielu, Aleksandra Čaka ielu, Zemitāna tiltu, Dzelzavas ielu, Ulbrokas ielu, Brāļu Kaudzīšu ielu, Ilūkstes ielu, Sesku ielu, Nīcgales ielu, Augusta Deglava ielu, Augusta Deglava tiltu, Valmieras ielu, Satekles ielu, Marijas ielu līdz pieturai “Stacijas laukums”.
Pieturvietas ir pieejamas “Rīgas satiksmes” mājaslapā rigassatiksme.lv un aplikācijā. Braukšanas maksa un izmantošanas kārtība saglabāsies tāda pat kā ikdienas maršrutiem.