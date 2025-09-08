30 gadi ceļā: Kurbads svin jubileju ar īpašu notikumu Rīgā
Augusta izskaņā uzņēmums Kurbads savā loģistikas bāzē svinēja 30 gadu jubileju! Šis īpašais notikums bija iespēja ne tikai atskatīties uz paveikto, bet arī godināt tos, kuri bijuši līdzās visa šī ceļa garumā.
Uzņēmuma īpašnieks Andis Pikāns un Loģistikas daļas vadītājs Toms Hartmanis pasniedza tēlnieka Oskara Mikāna veidotās pateicības balvas uzticamākajiem sadarbības partneriem – Møller Baltic Import SE, Baltijas Sporta Auto, Inchcape Motors Latvija, Skandi Motors, Inchcape Motors Lithuania, United Motors AS, Autolink Group AS, Kässbohrer Transport Technik –, kā arī māksliniekam Alfredam Paulauskam par nozīmīgo ieguldījumu Kurbada vizuālā tēla veidošanā.
Svinību laikā viesi piedalījās uzņēmuma tradīcijā – 125. autovedēja iesvētībās. Jaunā Volvo FH kabīni rotā latviešu mitoloģijas spēkavīrs Kurbads, mākslinieka Alfreda Paulauska radīts tēls, kura pamatos ir tēlnieka Oskara Mikāna veidotā skulptūra “Kurbada mets”. Autovedējs tika pavadīts ceļā ar tautasdziesmām un rituāliem folkloristes Ineses Krūmiņas vadībā, atgādinot, ka tehnika ir tikai viena daļa no lielāka stāsta – par cilvēku, dzelzs zirgu un mūsu latvisko garu. Svētku kulminācijā skanēja grupas “Carnival Youth” koncerts, piešķirot jubilejai īpašu noskaņu.
“Mūsu sasniegumi ir iespējami, tikai pateicoties partneriem, klientiem un darbiniekiem – šis ir kopējs darbs, un tieši tāpēc mūsu ceļš turpināsies vēl ilgi,” atklājot pasākumu, teica uzņēmuma dibinātājs Andis Pikāns.
Tiek uzskatīts, ka rakstnieka Anša Lerha-Puškaiša radītais tēls bijis pārdabiski spēcīgs un tas smēlies savu enerģiju gan no debesīm, gan zemes. Kurbada tēla simbolika vienmēr iemiesojusi uzņēmuma izturību, nemitīgo kustību un spēju stāties pretī izaicinājumiem. Latviešu mitoloģiskā cīnītāja un spēkavīra spēcīgā enerģija bijusi kopā ar vienu no vadošajām Baltijas loģistikas kompānijām visus šos 30 gadus.
Tehniski autovedējs ar numuru #125 ir modernais Volvo FH 62T vilcējs, aprīkots ar Kässbohrer autovedēja iekārtu. Zem virsbūves atrodas 12,8 litru Turbo Compound dīzeļdzinējs ar 500 zirgspēku jaudu, kas nodrošina augstu efektivitāti, veiktspēju un ilgtspēju garajos Eiropas maršrutos. Jaunā autovedēja stūre uzticēta pieredzējušajam autovadītājam Reinim Pulkstenim, kurš uzņēmumā strādā vairāk nekā septiņus gadus. Reinis ir uzticams profesionālis, patīkams komunikācijā un atbildīgs ikdienas darbos. Šobrīd viņš ar ģimeni dzīvo Rīgā, bet viņa saknes meklējamas Madonā.
Ar prieku lepojamies, ka Kurbada leģendāro draugu atveidi uz kompānijas autovedējiem ir pamanīti un novērtēti Eiropas lielceļos, padarot uzticamā autopārvadātāja floti atšķirīgu un atpazīstamu visā reģionā. Tie nes savus spēcīgos, iedvesmojošos stāstus lielajā pasaulē, atgādinot par mūsu nacionālo identitāti un latvisko vērtību sistēmu, ko ikdienā tiecamies saglabāt. Tas ir uzņēmuma pamats, kas izpaužas ne tikai kolektīvā, bet arī kā vēstījums saviem laikabiedriem.
Šodien Kurbada flotē ir vairāk nekā 50 autovedēju ar unikālu, tikai šai kompānijai raksturīgu auto dizainu. Uz lielajām autovedēju kabīnēm attēloti dažādi varoņi, katrs ar savu stāstu, kļūstot par uzņēmuma iedvesmas avotu un liecību tā vērtību sistēmai – vienmēr iet savu ceļu, nekad nezaudējot nosprausto mērķi. Kā uzvēra A. Pikāns: “Mēs kļūsim tikai modernāki, stiprāki un gudrāki, vienmēr saglabājot mūsu vērtības – ģimeni, uzņēmību, lojalitāti un darba mīlestību.”