Rīgas pašvaldība piešķirs finansējumu tiem, kuri gatavi organizēt pasākumus pilsētas centrā
Rīgas pašvaldība piedāvā pieteikties līdzfinansējumam uzņēmējiem - publisku pasākumu rīkošanai galvaspilsētas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā. Pieteikšanās termiņš ir 30. septembris.
Uzņēmēji, kuru struktūrvienības ir reģistrētas Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, iespējams pieteikties atbalstam publiska pasākuma rīkošanai laika posmā no 2026. gada janvāra līdz aprīlim. Atbalsta mērķis ir aktivizēt saimniecisko darbību un veicināt iedzīvotāju aktivitāti laikā no janvāra līdz aprīlim un no septembra līdz decembrim. Atbalstu var saņemt piesakoties vismaz trīs mikro vai mazu uzņēmumu apvienība, kas rīko publisku pasākumu bez ieejas maksas.
Tāpat jāņem vērā, ka līdzfinansējums var segt 50% no attiecināmajām izmaksām, ja pasākums notiek ēkā. Gadījumā, ja pasākums norisinās publiskā ārtelpā, tad atbalsts var sasniegt 75%. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam ir 20 000 eiro.
Programmas ietvaros iespējams saņemt līdzfinansējumu pasākuma organizēšanas izdevumiem, piemēram, atlīdzība māksliniekiem, pasākuma vadītājiem un tehniskajam personālam. Kā arī producēšanas un projekta vadības izdevumiem un pasākuma norises vietas nomai un tehniskajam nodrošinājumam. Tāpat atbalstāms ir arī pasākuma vietas vizuālais noformējums (izņemot reklāmas materiālus) un drošības nodrošināšana, publicitātes izmaksas.