airBaltic sāk tiešos lidojumus no Rīgas uz Faro
Latvijas lidsabiedrība airBaltic šodien uzsākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā, kas savieno Rīgu ar Faro Portugālē.
Lidojumi tiks veikti reizi nedēļā – sestdienās. Šis maršruts papildinās airBaltic piedāvātos lidojumus ziemas sezonā, starp kuriem būs arī reisi no Grankanārijas (Spānija) uz Ļubļanu (Slovēnija), sākot no 2025. gada 25. oktobra, un no Tallinas (Igaunija) uz Madeiru (Portugāle), sākot no 2025. gada 26. oktobra.
Mants Vrubļausks (Mantas Vrubliauskas), airBaltic maršrutu tīkla plānošanas viceprezidents, norāda: “Esam gandarīt paplašināt savu maršrutu tīklu ar Faro – mūsu ceturto galamērķi Portugālē, pievienojot to Lisabonai, Porto un pavisam drīz arī Madeirai. Jaunais maršruts nodrošina Latvijas ceļotājiem ērtu piekļuvi Algarvei – vienam no pievilcīgākajiem atpūtas reģioniem Eiropā –, vienlaikus sniedzot pasažieriem no Portugāles iespēju ērti nokļūt Rīgā un citos galamērķos. Ar reisu uzsākšanu uz Faro un mūsu izvērsto lidojumu sarakstu ziemas sezonā mēs turpinām paplašināt ceļošanas iespēju klāstu gada aukstajos mēnešos un nostiprināt airBaltic lomu kā vadošajai lidsabiedrībai Baltijas reģionā.”
Lidojuma ilgums starp Rīgu un Faro ir četras stundas un 55 minūtes.
Gaidāmajā ziemas sezonā airBaltic palielinās lidojumu biežumu no visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām uz Amsterdamu, piedāvājot 19 reisus nedēļā no Rīgas un 14 reisus nedēļā gan no Tallinas, gan Viļņas (Lietuva), tādējādi uzlabojot piekļuvi citiem galamērķiem visā pasaulē caur vienu no Eiropas lielākajiem aviosatiksmes centriem. Lidsabiedrība ievērojami paplašinās savu klātbūtni Dubaijā (Apvienotie Arābu Emirāti), uzsākot lidojumus katru dienu no savas bāzes Rīgā un dubultojot lidojumu skaitu no Viļņas ar četriem reisiem nedēļā starp abām pilsētām.
Turklāt airBaltic lidojumus atsevišķos vasaras sezonas maršrutos turpinās arī ziemā, veicot reisus no Rīgas uz Pizu (Itālija) un Porto (Portugāle) līdz pat novembrim. Savukārt lidojumi no Rīgas uz Katāniju (Itālija) sāksies agrāk nekā parasti – 2026. gada martā, nodrošinot ceļotājiem papildu atpūtas iespējas. Tāpat lidsabiedrība palielinās lidojumu biežumu no Rīgas uz Šarm eš Šeihu (Ēģipte) un Hurgadu (Ēģipte), piedāvājot trīs lidojumus nedēļā uz katru galamērķi. Gaidāmajā ziemas sezonā airBaltic plāno arī atsākt lidojumus starp Rīgu un Dublinu (Īrija), starp abām pilsētām veicot divus reisus nedēļā.
Ziemas sezonā airBaltic piedāvās arī lidojumus uz vairākiem slēpošanas galamērķiem, tai skaitā uz Insbruku (Austrija), Zalcburgu (Austrija), Ženēvu (Šveice), Veronu (Itālija) un Kitili (Somija), aptverot dažus no Eiropas labākajiem slēpošanas kūrortiem.
airBaltic nodrošina lidojumus vairāk nekā 130 maršrutos no Rīgas, Tallinas, Viļņas, Tamperes un sezonāli no Grankanārijas piedāvājot ērtus savienojumus lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Kaukāza reģionā.